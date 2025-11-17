إسرائيل تُقصي بلداً من لجنة الميكانيزم؟ (الأنباء الكويتية)

أوضح مصدر نيابي بارز أنه "في ظل ممارسة ضغوط على لجهة عدم الأخذ بالاعتبار ان نهاية السنة هي محطة مفصلية لتحقيق الأهداف التي أعلنتها بشان حصرية السلاح بيد السلطة الشرعية كأولوية، يعود الحديث أو تسريب معلومات عن السعي إلى إحداث تغيير، ليس في آلية عمل لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار "الميكانيزم" التي لم تحدث أي خرق على الرغم من تولي 3 جنرالات رئاستها في أقل من سنة، بل ان هذه التسريبات تتناول تكوين اللجنة لجهة جعلها ثلاثية برئاسة ممثل وعضوية وإسرائيل، واستبعاد ممثل ".

وأشار المصدر عبر صحيفة "الأنباء " إلى أن " ومنذ البداية لم تكن تحبذ مشاركة فرنسا، نظرا إلى الانتقادات الدائمة من قبل الرئاسة للسياسات العدوانية ، سواء في غزة أو لبنان، ومطالبتها الدائمة بالانسحاب من المواقع المحتلة في الأراضي . وكذلك فإن موقف إسرائيل من الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" معروف، إذ تطالب منذ سنوات بإنهاء وجودها بذريعة عجزها عن القيام بالمهام المطلوبة، ما دامت مهامها لا تندرج تحت بند الفصل السابع".