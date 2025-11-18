ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى أميركا

يبدأ ولي العهد السعودي، الأمير بن سلمان، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى أميركا تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي .

ومن المقرر أن يلتقي الأمير بن سلمان بالرئيس الثلاثاء في البيت ، وتتضمن الزيارة مراسم استقبال صباحية، واجتماعات في المكتب البيضاوي، يعقبها حفل عشاء رسمي.



أما يوم الأربعاء، فيشهد انعقاد منتدى الأعمال السعودي - الأميركي بحضور ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي، وقبل الزيارة بأيام، وصف الرئيس ترامب الزيارة بأنها "أكثر من مجرد لقاء، معتبراً بأنها ستكون تكريماً للسعودية".



وكان ولي العهد السعودي غادر في الأمس الرياض بناءً على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، واستجابة للدعوة المقدمة لولي العهد السعودي، ، من الرئيس الأميركي ، متوجهاً إلى الأميركية، في زيارة عمل رسمية يلتقي فيها الرئيس ترامب، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة ذات الاهتمام المشترك.