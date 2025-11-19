"سيلفي" في البيت الأبيض! (صورة)

وحضر نجم كرة القدم
الحفل بصحبة جورجينا رودريغيز، التي ظهرت أيضاً في "السيلفي"، في فعالية احتفالية أقيمت ترحيبًا بوليِّ العهد السعودي الأمير محمد
بن سلمان في العاصمة واشنطن
.
وخلال كلمته في العشاء، وجّه ترامب
تحية خاصة لرونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، في مناسبة جمعت بعضًا من أغنى وأشهر الشخصيات عالميًّا داخل البيت الأبيض
.
وفي وقت لاحق، نشر رجل الأعمال والمستثمر في مجال التكنولوجيا ديفيد ساكس صورة "سيلفي" من داخل الحدث
، وكان رونالدو هو من التقط الصورة، وظهر فيها ساكس، وماسك، ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو، وروجيرغيز، ووزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك.
كتب ساكس تعليقًا على الصورة قائلًا: "ليلة رائعة!"، وهي الصورة نفسها التي شاركها لوتنيك أيضًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.