"سيلفي" في البيت الأبيض! (صورة)

التقط الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، صورة "سيلفي" لافتة جمعته برجل الأعمال الشهير إيلون وعدد من أقوى الشخصيات في ، خلال مأدبة عشاء أقامها الرئيس الأميركي في البيت .

وحضر نجم الحفل بصحبة جورجينا رودريغيز، التي ظهرت أيضاً في "السيلفي"، في فعالية احتفالية أقيمت ترحيبًا بوليِّ العهد السعودي الأمير بن سلمان في .



وخلال كلمته في العشاء، وجّه تحية خاصة لرونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، في مناسبة جمعت بعضًا من أغنى وأشهر الشخصيات عالميًّا داخل البيت .



وفي وقت لاحق، نشر رجل الأعمال والمستثمر في مجال التكنولوجيا ديفيد ساكس صورة "سيلفي" من داخل ، وكان رونالدو هو من التقط الصورة، وظهر فيها ساكس، وماسك، ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو، وروجيرغيز، ووزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك.



كتب ساكس تعليقًا على الصورة قائلًا: "ليلة رائعة!"، وهي الصورة نفسها التي شاركها لوتنيك أيضًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.