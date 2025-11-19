الأخبار
"الجديد" تزور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (فيديو)

2025-11-19 | 07:46
"الجديد" تزور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (فيديو)
"الجديد" تزور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (فيديو)


زارت مراسلة "الجديد" مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في الرياض، وقد شرح د. ماجد بن علي الشهري المتحدث الرسمي باسم الهيئة، الاستراتيجية التي اعتمدتها المملكة في إطلاق سدايا. #اخبار_الجديد

