"الجديد" تزور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (فيديو)

شهد معرض دبي للطيران في يومه الختامي حادثاً لافتاً بعد تحطّم طائرة HAL Tejas Mk1 الهندية أثناء تنفيذها عرضاً جوياً فوق مطار آل مكتوم الدولي.
كشف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن وثائق ورسائل عثر عليها خلال عملياته في قطاع غزة، قال إنها تُظهر ارتباطاً مباشراً بين حركة حماس والنظام السوري الذي أطيح به، إضافة إلى اتصالات مع قيادات في حزب الله والحرس الثوري الإيراني، حسب زعمه.
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "من مصلحة سوريا التوصل إلى تفاهمات أمنية مع إسرائيل".