فيديو للحظة الإغتيال.. وبيان إسرائيلي جديد!

وقال الجيش إن الطبطبائي يُعد من أبرز قادة الحزب، وقد شغل مناصب عدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، بينها قيادة وحدة "الرضوان" ومسؤول العمليات في سوريا، إضافة إلى دوره في إدارة العمليات خلال الحرب الحالية.
وأضاف البيان أن الطبطبائي تولّى بعد عملية "سهام الشمال" إعادة بناء قدرات الحزب وقيادة معظم وحداته، مشيرًا إلى أنه كان من الشخصيات المحورية في تطوير القوة العسكرية لحزب الله.
وختم الجيش بالتأكيد أنه سيواصل استهداف محاولات إعادة بناء وتسليح حزب الله، مع التزامه بالتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان.
