فيديو للحظة الإغتيال.. وبيان إسرائيلي جديد!

وقال الجيش إن الطبطبائي يُعد من أبرز قادة الحزب، وقد شغل مناصب عدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، بينها قيادة وحدة "الرضوان" ومسؤول العمليات في ، إضافة إلى دوره في إدارة العمليات خلال الحرب الحالية.

وأضاف البيان أن الطبطبائي تولّى بعد عملية "سهام " إعادة بناء قدرات الحزب وقيادة معظم وحداته، مشيرًا إلى أنه كان من الشخصيات المحورية في تطوير القوة العسكرية لحزب .

وختم الجيش بالتأكيد أنه سيواصل استهداف محاولات إعادة بناء وتسليح ، مع التزامه بالتفاهمات القائمة بين ولبنان.