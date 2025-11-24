تحذيرات من استهداف خامنئي!

وقال إن "الولايات المتحدة
انتقلت من استراتيجية إسقاط النظام إلى احتوائه عبر الضغط"، مشيراً إلى "توسع وجودها العسكري في المنطقة".
وقال الخطيب في كلمة
عامة بمدينة ياسوج غرب البلاد، إن "خامنئي هو عمود الخيمة، وإن العدو
يحاول استهدافه بالاغتيال أو بالحملات الإعلامية وهو ما يمثل جوهر خطط الخصوم"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية
عن الإعلام الحكومي الإيراني
.
واتهم خطيب أطرافاً باستهداف الحكومة، وتجاهل جهودها وحضورها الدبلوماسي الفاعل ومجاراة أهداف العدو بغية زيادة السخط بين الناس، داعياً إلى "الحفاظ على الوحدة
والانسجام وحماية رأس المال الاجتماعي". وحذّر من السعي إلى تأجيج اليأس والسخط.