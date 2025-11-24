الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

تحذيرات من استهداف خامنئي!

2025-11-24 | 05:25
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تحذيرات من استهداف خامنئي!
تحذيرات من استهداف خامنئي!

حذّر وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، من "محاولات الأعداء لاستهداف المرشد الايراني علي خامنئي أو إثارة اضطرابات داخلية".

وقال إن "الولايات المتحدة انتقلت من استراتيجية إسقاط النظام إلى احتوائه عبر الضغط"، مشيراً إلى "توسع وجودها العسكري في المنطقة".

وقال الخطيب في كلمة عامة بمدينة ياسوج غرب البلاد، إن "خامنئي هو عمود الخيمة، وإن العدو يحاول استهدافه بالاغتيال أو بالحملات الإعلامية وهو ما يمثل جوهر خطط الخصوم"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الإعلام الحكومي الإيراني.

واتهم خطيب أطرافاً باستهداف الحكومة، وتجاهل جهودها وحضورها الدبلوماسي الفاعل ومجاراة أهداف العدو بغية زيادة السخط بين الناس، داعياً إلى "الحفاظ على الوحدة والانسجام وحماية رأس المال الاجتماعي". وحذّر من السعي إلى تأجيج اليأس والسخط.
 
مقالات ذات صلة
تحذيرات من استهداف خامنئي!

عربي و دولي

علي خامنئي

اسرائيل

ايران

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مناورة "الدفاع والقوة".. اسرائيل تتأهب على حدود لبنان!
ماذا يحدث في الجيش الإسرائيلي؟

اقرأ ايضا في عربي و دولي

مناورة "الدفاع والقوة".. اسرائيل تتأهب على حدود لبنان!
06:46

مناورة "الدفاع والقوة".. اسرائيل تتأهب على حدود لبنان!

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إطلاق مناورة "الدفاع والقوة"، على مدار اليومين المقبلين، بهدف اختبار وتحسين جاهزية الجيش الإسرائيلي لمختلف السيناريوهات.

06:46

مناورة "الدفاع والقوة".. اسرائيل تتأهب على حدود لبنان!

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إطلاق مناورة "الدفاع والقوة"، على مدار اليومين المقبلين، بهدف اختبار وتحسين جاهزية الجيش الإسرائيلي لمختلف السيناريوهات.

ماذا يحدث في الجيش الإسرائيلي؟
03:34

ماذا يحدث في الجيش الإسرائيلي؟

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، الإثنين، بأن "وزير الدفاع يسرائيل كاتس جمّد جميع التعيينات في الجيش الإسرائيلي لمدة 30 يوما وأمر بإعادة النظر في اللجنة التي نظرت في تحقيقات الجيش بهجوم 7 أكتوبر 2023".

03:34

ماذا يحدث في الجيش الإسرائيلي؟

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، الإثنين، بأن "وزير الدفاع يسرائيل كاتس جمّد جميع التعيينات في الجيش الإسرائيلي لمدة 30 يوما وأمر بإعادة النظر في اللجنة التي نظرت في تحقيقات الجيش بهجوم 7 أكتوبر 2023".

يحدث الآن

اخترنا لك
أ ف ب: عراقجي يزور باريس الأربعاء
09:09
مناورة "الدفاع والقوة".. اسرائيل تتأهب على حدود لبنان!
06:46
ماذا يحدث في الجيش الإسرائيلي؟
03:34
مناورات.. اسرائيل تستعد لحالة حرب مع "حزب الله"!
02:25
أمام "حزب الله" هذه الخيارات.. تقييم للجيش الاسرائيلي! ​
02:04
نتنياهو يبحث عن حرب جديدة.. ومخاوف من انفجار الجبهة مع لبنان!
01:47
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025