مناورة "الدفاع والقوة".. اسرائيل تتأهب على حدود لبنان!

وأضاف الجيش: "بإشراف رئيس الأركان، إيال زامير، انطلقت المناورة باختبار جاهزية الفرقة 210 لأي طارئ مفاجئ، بالإضافة إلى ذلك، سيتم التدريب على تقييم الوضع واتخاذ القرارات على جميع المستويات، وتفعيل الجاهزية وإدارة في مسرح الحرب".وأكمل: "خلال المناورة، ستكون هناك حركة ملحوظة للقوات في مرتفعات والوديان وجبل دوف، وسيتم سماع أصوات انفجارات في المنطقة، وسيتم الشعور بحركة الطائرات في المنطقة".صحيفة "جيروزاليم بوست"، أفادت بأنه "بالتزامن مع التدريبات رفع الجيش مستوى التأهب لقواته على الحدود مع بسبب المخاوف من أن يستغل الطقس الشتوي وانخفاض الرؤية الناجم عن الضباب والأمطار الغزيرة لتنفيذ هجوم"، وذلك ردا على اغتيال القيادي العسكري البارز في صفوف الحزب هيثم الطبطبائي في غارة إسرائيلية.كما نقلت صحيفة "تايمز أوف " عن مصادر عسكرية قولها إن "سلاح الجو الإسرائيلي عزز دفاعاته الجوية في تحسبا لإطلاق صواريخ من حزب في لبنان".وبحسب الصحيفة، "لا تتوفر لدى الجيش حتى الآن معلومات محددة تشير إلى أن حزب الله يخطط لشن هجوم صاروخي".