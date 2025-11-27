عراقجي: القول بإن إيران قد ضعفت بسبب أحداث لبنان لا يتوافق مع الواقع

قال المستشار الأعلى للقائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا نقدي : "إن أي معركة جديدة في المنطقة لن تتوقف إلا بعد القضاء التام على الكيان الصهيوني وإزالته من الوجود"، بحسب "روسيا اليوم".



أضاف :"أن العدو اليوم في أضعف حالاته، ونحن نعد الدقائق للمواجهة النهائية، ومستعدون لتحمل أي مشقة من أجل الحفاظ على الاستقلال والشرف والكرامة".