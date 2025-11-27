الأخبار
عربي و دولي

عراقجي: القول بإن إيران قد ضعفت بسبب أحداث لبنان لا يتوافق مع الواقع

2025-11-27 | 03:29
عراقجي: القول بإن إيران قد ضعفت بسبب أحداث لبنان لا يتوافق مع الواقع
عراقجي: القول بإن إيران قد ضعفت بسبب أحداث لبنان لا يتوافق مع الواقع
عراقجي: القول بإن إيران قد ضعفت بسبب أحداث لبنان لا يتوافق مع الواقع

عربي و دولي

"نهاية إسرائيل".. تصريح جديد لقيادي في الحرس الثوري الايراني!
​ البابا لاوون يبدأ جولته الخارجية

"نهاية إسرائيل".. تصريح جديد لقيادي في الحرس الثوري الايراني!
04:52

"نهاية إسرائيل".. تصريح جديد لقيادي في الحرس الثوري الايراني!

قال المستشار الأعلى للقائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا نقدي : "إن أي معركة جديدة في المنطقة لن تتوقف إلا بعد القضاء التام على الكيان الصهيوني وإزالته من الوجود"، بحسب "روسيا اليوم".

أضاف :"أن العدو اليوم في أضعف حالاته، ونحن نعد الدقائق للمواجهة النهائية، ومستعدون لتحمل أي مشقة من أجل الحفاظ على الاستقلال والشرف والكرامة".

​ البابا لاوون يبدأ جولته الخارجية
​ البابا لاوون يبدأ جولته الخارجية

يبدأ البابا لاوون الرابع عشر أول رحلة له خارج إيطاليا بعد توليه منصب بابا الفاتيكان اليوم بزيارة تركيا، حيث من المتوقع أن يوجه نداءات من أجل السلام في الشرق الأوسط ويحث على الوحدة بين الكنائس المسيحية المنقسمة منذ فترة طويلة، بحسب وكالة "رويترز".

"نهاية إسرائيل".. تصريح جديد لقيادي في الحرس الثوري الايراني!
​ البابا لاوون يبدأ جولته الخارجية
القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول أميركي في مركز التنسيق: موعد إنهاء نزع السلاح في غزة سيكون بنهاية نيسان المقبل
هيئة البث الإسرائيلية: كاتس قال في جلسة سرية أمس إن إسرائيل ليست على طريق السلام مع سوريا
"أميركا أمهلت "حزب الله" حتى نهاية العام 2025".. ماذا قال كاتس؟
بعد حادثة إطلاق النار.. ماذا قرر ترامب؟
