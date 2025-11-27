عراقجي: القول بإن إيران قد ضعفت بسبب أحداث لبنان لا يتوافق مع الواقع

قال المستشار الأعلى للقائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا نقدي : "إن أي معركة جديدة في المنطقة لن تتوقف إلا بعد القضاء التام على الكيان الصهيوني وإزالته من الوجود"، بحسب "روسيا اليوم".أضاف :"أن العدو اليوم في أضعف حالاته، ونحن نعد الدقائق للمواجهة النهائية، ومستعدون لتحمل أي مشقة من أجل الحفاظ على الاستقلال والشرف والكرامة".
يبدأ البابا لاوون الرابع عشر أول رحلة له خارج إيطاليا بعد توليه منصب بابا الفاتيكان اليوم بزيارة تركيا، حيث من المتوقع أن يوجه نداءات من أجل السلام في الشرق الأوسط ويحث على الوحدة بين الكنائس المسيحية المنقسمة منذ فترة طويلة، بحسب وكالة "رويترز".