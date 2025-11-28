الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
2025-11-26
مشاهد من الجحيم! (فيديو)
2025-11-24
3 حرائق في الجنوب.. ومناشدات!
2025-11-24
من واشنطن إلى بيروت… جوزيف الجبيلي يردّ على اتهامه بـ"بخّ السّم" (فيديو)
2025-11-22
الخلاف انتهى وإجتماع قيد التحضير!
2025-11-21
عند مدخل زحلة.. أكبر علم لبنان! (فيديو)
عربي و دولي
الجيش الإسرائيلي: العملية خلّفت عدداً من الجرحى في صفوفنا ونؤكد استمرار نشاطنا ضد أي تهديد
2025-11-28 | 00:25
2025-11-28 | 00:25
الجيش الإسرائيلي: العملية خلّفت عدداً من الجرحى في صفوفنا ونؤكد استمرار نشاطنا ضد أي تهديد
حزب الله يرد على الداخلية السورية: ليس لدينا أي نشاط على أراضيكم!
مراسل الجديد: شهيد وعدد من الجرحى بالغارة في كفرا من بينهم 2 بحالة خطرة
مراسل الجديد: شهيدان وعدد من الجرحى في حصيلة أولية جراء الغارة الاسرائيلية على بنت جبيل
الجيش الإسرائيلي: العملية خلّفت عدداً من الجرحى في صفوفنا ونؤكد استمرار نشاطنا ضد أي تهديد
عربي و دولي
الإسرائيلي:
العملية
خلّفت
عدداً
الجرحى
صفوفنا
ونؤكد
استمرار
نشاطنا
تهديد
الجيش الإسرائيلي: نفّذنا عملية في بيت جن بسوريا واعتقل مشتبهين من الجماعة الإسلامية بعد اشتباك وإسناد جوي
00:23
الجيش الإسرائيلي: نفّذنا عملية في بيت جن بسوريا واعتقل مشتبهين من الجماعة الإسلامية بعد اشتباك وإسناد جوي
00:23
الجيش الإسرائيلي: نفّذنا عملية في بيت جن بسوريا واعتقل مشتبهين من الجماعة الإسلامية بعد اشتباك وإسناد جوي
16:22
في ذكرى ردع العدوان.. الشرع يبارك للسوريين ويدعوهم للاحتفال (صورة)
توجه الرئيس السوري أحمد الشرع الى السوريين قائلًا:
16:22
في ذكرى ردع العدوان.. الشرع يبارك للسوريين ويدعوهم للاحتفال (صورة)
توجه الرئيس السوري أحمد الشرع الى السوريين قائلًا:
16:04
الشرع: أدعو السوريين للنزول إلى الشوارع والاحتفال بهذه الذكرى
16:04
الشرع: أدعو السوريين للنزول إلى الشوارع والاحتفال بهذه الذكرى
كرة القدم
01:23
زوج الأم: تداخل عائلي غريب بين ميليتاو وبيريرا في البرازيل
كرة القدم
01:21
أعرق أندية البرتغال على حافة التصفية والإغلاق
كرة القدم
01:18
نادي تركي يلاحق لاعبه قضائياً بعد هروبه المفاجئ إلى البرازيل
الجيش الإسرائيلي: نفّذنا عملية في بيت جن بسوريا واعتقل مشتبهين من الجماعة الإسلامية بعد اشتباك وإسناد جوي
00:23
في ذكرى ردع العدوان.. الشرع يبارك للسوريين ويدعوهم للاحتفال (صورة)
16:22
الشرع: أدعو السوريين للنزول إلى الشوارع والاحتفال بهذه الذكرى
16:04
الشرع: نبارك للسوريين ذكرى المعركة التي حررت سوريا
16:04
الشرع: نبارك للسوريين ذكرى انطلاق معركة ردع العدوان
16:03
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو وكاتس يعقدون مع رئيس الاركان جلسة نقاش أمني حول لبنان
14:57
2025-11-21
عشية الاستقلال.. "حزب الله": الشعب لن يقبل!
16:04
الشرع: أدعو السوريين للنزول إلى الشوارع والاحتفال بهذه الذكرى
2025-09-25
بالفيديو - نصرالله على صخرة الروشة!
2025-11-12
هزة أرضية جديدة شعر بها سكان بيروت
2025-11-26
برّاك يُحذر: إسرائيل سترد في أي وقت ومكان.. ويُعلّق على تفتيش المنازل جنوباً!
16:04
الشرع: نبارك للسوريين ذكرى المعركة التي حررت سوريا
13:06
مقدمة النشرة المسائية 27-11-2025
2025-11-26
مستندات تُظهر تورط "مدير" العتمة بفساد ملايين الدولارات (شاهد التقرير)
2025-11-26
مقدمة النشرة المسائية 26-11-2025
2025-11-25
البطريرك الراعي عن زيارة البابا لاوون "الفاتيكان حريص على لبنان العيش المشترك.. وبرنامج الزيارة مرتكز على بناء السلام"
2025-11-25
مقدمة النشرة المسائية 25-11-2025
2025-11-24
مقدمة النشرة المسائية 24-11-2025
عربي و دولي
04:52
"نهاية إسرائيل".. تصريح جديد لقيادي في الحرس الثوري الايراني!
عربي و دولي
04:52
"نهاية إسرائيل".. تصريح جديد لقيادي في الحرس الثوري الايراني!
محليات
05:57
جنبلاط يُعلّق على كلام مستشار خامنئي.. وتحية للسيد السيستاني!
محليات
05:57
جنبلاط يُعلّق على كلام مستشار خامنئي.. وتحية للسيد السيستاني!
فن
10:20
تطوّر مفاجئ في الحالة الصحية لتامر حسني… ويستعد لمغادرة المستشفى خلال ساعات
فن
10:20
تطوّر مفاجئ في الحالة الصحية لتامر حسني… ويستعد لمغادرة المستشفى خلال ساعات
محليات
02:14
"حان وقت الحوار".. بلاسخارت توجّه رسالة إلى اسرائيل وحزب الله!
محليات
02:14
"حان وقت الحوار".. بلاسخارت توجّه رسالة إلى اسرائيل وحزب الله!
فن
03:41
وفاة الإعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ يصدم الجمهور وهذا ما تم كشفه
فن
03:41
وفاة الإعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ يصدم الجمهور وهذا ما تم كشفه
عربي و دولي
08:08
بشأن لبنان.. نتنياهو يدعو لإجتماع أمنيّ!
عربي و دولي
08:08
بشأن لبنان.. نتنياهو يدعو لإجتماع أمنيّ!
