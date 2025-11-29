الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

نائب حزب الله: المرحلة الحالية تختلف عما قبل!

2025-11-29 | 03:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
نائب حزب الله: المرحلة الحالية تختلف عما قبل!
نائب حزب الله: المرحلة الحالية تختلف عما قبل!

شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسن فضل الله، على أنّ حزب الله لا يسعى إلى الحرب ولا يريدها، لكنه "لن يسمح بأي استسلام أمام العدو الإسرائيلي تحت أي عنوان أو شعار أو مبادرة". وأضاف خلال احتفال تكريمي للشهيد المجاهد محمد يوسف صالح (فلاح) في حسينية صلحا، أنّ الاعتداءات اليومية للعدو لن تكسر إرادة اللبنانيين ولن تجبرهم على التنازل عن سيادتهم وكرامتهم وثرواتهم.

وأكد أنّ ما يُعرض على لبنان اليوم ليس مبادرات سياسية حقيقية، بل خيارات تقوم على الاستسلام الكامل أو استمرار العدوان، مشيرًا إلى أنّ الدولة اللبنانية هي التي رعت اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، وأن الحزب وافق على ما التزمت به الدولة، وليس كما يضلل البعض الرأي العام.

وأشار فضل الله إلى أنّ المرحلة الحالية تختلف عن ما قبل معركة "أولي البأس"، وأن العمل يجري على مسارين: الأول، إلزام الدولة بكل مؤسساتها بمسؤولياتها، والثاني، اتخاذ كل الخطوات الممكنة لإعادة إعمار القرى الحدودية وعودة الأهالي إليها، ومنع العدو من تحقيق أهدافه بإنشاء مناطق عازلة على طول الحدود.

وختم فضل الله بالتأكيد أنّ خطاب أقلية سياسية متبنية للرواية الإسرائيلية يحاول التشويش على جهود المقاومة، لكن البيئة الوطنية الداعمة للمقاومة واسعة وتمتد إلى مختلف الطوائف، مؤكّدًا أنّ الإرادة اللبنانية الرافضة للاستسلام هي أقوى من أي عدوان

مقالات ذات صلة
نائب حزب الله: المرحلة الحالية تختلف عما قبل!

محليات

عربي و دولي

حسن فضل الله

لبنان

إسرائيل

حزب الله

جنوب لبنان

الحكومة اللبنانية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تقديرات اسرائيلية.. تصعيد أكبر في لبنان؟
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في جنوب شرق آسيا

اقرأ ايضا في عربي و دولي

ترامب وحفيده اللبناني! (صورة)
05:57

ترامب وحفيده اللبناني! (صورة)

نشرت ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تيفاتي أريانا ترامب، صورة عبر حسابها على "إكس"، لوالدها وابنها اللبناني ألكسندر مايكل بولس، مرفقة إياها بعبارة: "الجد وألكسندر يعملان بجد"!

05:57

ترامب وحفيده اللبناني! (صورة)

نشرت ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تيفاتي أريانا ترامب، صورة عبر حسابها على "إكس"، لوالدها وابنها اللبناني ألكسندر مايكل بولس، مرفقة إياها بعبارة: "الجد وألكسندر يعملان بجد"!

يحدث الآن

اخترنا لك
سانا: الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى مدينة حلب للقاء الفعاليات المدنية والعسكرية في ذكرى تحرير المدينة
07:04
وزير الإعلام السوري: لن ندخر وسيلة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
07:03
ترامب وحفيده اللبناني! (صورة)
05:57
السفير الأميركي في لبنان لـ "هآرتس": نزع سلاح حزب الله سيعيد للبنانيين دولتهم
05:25
بالفيديو: البابا في المسجد
04:34
تقديرات اسرائيلية.. تصعيد أكبر في لبنان؟
04:20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025