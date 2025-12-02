الرئيس الفنزويلي لاميركا: "لا نريد سلام العبيد"!

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال تجمع حضره آلاف مناصريه في كراكاس، إنه يرفض «سلام العبيد»، مشيرا إلى أن الانتشار الأميركي في منطقة الكاريبي يضع البلاد «على المحك» منذ 22 أسبوعا.



وتابع مادورو «نريد السلام، ولكن نريد سلاما مع السيادة والمساواة والحرية! لا نريد سلام العبيد، ولا سلام الاستعمار»، وذلك في حين يعتزم الرئيس الأميركي ترمب عقد اجتماع مع الإثنين لمناقشة الوضع في فنزويلا.



وقال مادورو: "لقد عشنا 22 أسبوعا من عدوان يمكن وصفه بالإرهاب النفسي، 22 أسبوعا وضعونا خلالها على المحك. لقد أظهر شعب فنزويلا حبه للوطن".



الأحد، أقر ترمب بأنه تحدث هاتفيا مع مادورو الذي يتّهم سيّد بلاده بالوقوف وراء تجارة المخدرات التي تلقى رواجا كبيرا في ، ما تنفيه كراكاس، معتبرة أن تسعى إلى تغيير النظام في فنزويلا والسيطرة على احتياطات البلاد النفطية.



ومنذ سبتمبر (أيلول)، دمّرت الأميركية أكثر من 20 زورقا يشتبه بأنها تستخدم في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق ، بضربات أوقعت أكثر من 83 قتيلا.