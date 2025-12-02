"نزع السلاح".. البابا لاون يوجّه دعوة إلى اللبنانيين!

وجه البابا لاوون دعوة إلى اللبنانيين من إلى عدم اليأس، مؤكداً أن على أن يكون علامة للسلام في منطقة .





وفي ختام قداس ترأسه في الواجهة البحرية للعاصمة ، قال ألا خيار سوى السير في طريق واحد، يتمثل في "نزع السلاح من القلوب، وكسر دروع الانغلاق العرقي والسياسي، وفتح الانتماءات على اللقاءات المتبادلة، وإيقاظ حلم الموحد، حيث ينتصر السلام والعدل، ويعترف الجميع ببعضهم بعضا كإخوة وأخوات".



ودعا البابا اللبنانيين إلى النهوض قائلاً: "لبنان، انهض وكن دارا للعدالة والأخوة، وكن نبوءة سلام لكل المشرق"، مشددا على ضرورة عدم الاستسلام لليأس أو الخضوع لمنطق العنف والشر.



وتحدث عن الأزمات التي تعصف بالبلاد قائلا: "هذا يغشاه فقر وآلام وجراح أثرت في تاريخكم، وقد كنت قبل قليل أصلي في موقع انفجار المرفأ، الذي يختصر معاناة هذا الشعب في ظل أزمة اقتصادية خانقة وسياق سياسي غير مستقر، وعنف يعيد إحياء مخاوف قديمة".