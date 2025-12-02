الأخبار
عربي و دولي

"نزع السلاح".. البابا لاون يوجّه دعوة إلى اللبنانيين!

2025-12-02 | 07:47
&quot;نزع السلاح&quot;.. البابا لاون يوجّه دعوة إلى اللبنانيين!
"نزع السلاح".. البابا لاون يوجّه دعوة إلى اللبنانيين!

وجه البابا لاوون الرابع عشر دعوة إلى اللبنانيين من وسط بيروت إلى عدم اليأس، مؤكداً أن لبنان قادر على أن يكون علامة للسلام في منطقة الشرق الأوسط.

وفي ختام قداس ترأسه في الواجهة البحرية للعاصمة اللبنانية، قال بابا الفاتيكان ألا خيار سوى السير في طريق واحد، يتمثل في "نزع السلاح من القلوب، وكسر دروع الانغلاق العرقي والسياسي، وفتح الانتماءات الدينية على اللقاءات المتبادلة، وإيقاظ حلم لبنان الموحد، حيث ينتصر السلام والعدل، ويعترف الجميع ببعضهم بعضا كإخوة وأخوات".

ودعا البابا اللبنانيين إلى النهوض قائلاً: "لبنان، انهض وكن دارا للعدالة والأخوة، وكن نبوءة سلام لكل المشرق"، مشددا على ضرورة عدم الاستسلام لليأس أو الخضوع لمنطق العنف والشر.

 وتحدث عن الأزمات التي تعصف بالبلاد قائلا: "هذا الجمال يغشاه فقر وآلام وجراح أثرت في تاريخكم، وقد كنت قبل قليل أصلي في موقع انفجار المرفأ، الذي يختصر معاناة هذا الشعب في ظل أزمة اقتصادية خانقة وسياق سياسي غير مستقر، وعنف يعيد إحياء مخاوف قديمة".
 
 
 
"نزع السلاح".. البابا لاون يوجّه دعوة إلى اللبنانيين!

عربي و دولي

البابا لاون

القداس الالهي

نتنياهو: نتوقع من سوريا إقامة منطقة منزوعة السلاح من دمشق حتى جبل الشيخ
الرئيس الفنزويلي لاميركا: "لا نريد سلام العبيد"!

اليونيفيل: سنواصل مهمتنا في لبنان بموجب القرار 1701 حتى نهاية عام 2026
09:23
الشيباني يستقبل يرّاك في دمشق
09:06
الشيباني وبرّاك بحثا المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون بين سوريا وواشنطن بما يخدم المصالح المشتركة
09:04
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يستقبل في دمشق المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك
09:03
وزير خارجية إسرائيل لـ أورتاغوس: حزب الله هو من ينتهك سيادة لبنان
08:27
مباحثات مع أورتاغوس وعن "حزب الله".. ماذا قال وزير خارجية اسرائيل؟
08:25
