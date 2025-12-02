الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
21
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
04:32
حديث و ضحكات.. هذا ما حصل بين عون و بري قبيل القداس
13:37
أرقام البابوات.. وسرّ اختيارها! (فيديو)
2025-11-29
وضع الجنوب تحت "الاتصالات"!
2025-11-28
"ماتش بوكس" في وسط الطريق! (فيديو)
2025-11-26
مشاهد من الجحيم! (فيديو)
عربي و دولي
الشيباني يستقبل يرّاك في دمشق
2025-12-02 | 09:06
A-
A+
الشيباني يستقبل يرّاك في دمشق
إستقبل
وزير الخارجية السوري
أسعد الشيباني
المبعوث الأميركي الخاص إلى
سوريا
توم برّاك
في
العاصمة
دمشق
.
وبحث الجانبان المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون بين
سوريا
وواشنطن بما يخدم المصالح المشتركة.
مقالات ذات صلة
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يستقبل في دمشق المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك
الشيباني وبرّاك بحثا المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون بين سوريا وواشنطن بما يخدم المصالح المشتركة
الشيباني: إسرائيل تلعب حاليا دورا سلبيا في سوريا وغير راضية عن التغيير
الشيباني يستقبل يرّاك في دمشق
عربي و دولي
براك
الشيباني
سوريا
العودة الى الأعلى
بشأن سوريا.. ترامب يحذر إسرائيل
تايمز أوف إسرائيل: إصابة مجندة إسرائيلية بعملية دهس استهدفت مجموعة مواطنين بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" في الضفة
اقرأ ايضا في عربي و دولي
09:23
اليونيفيل: سنواصل مهمتنا في لبنان بموجب القرار 1701 حتى نهاية عام 2026
09:23
اليونيفيل: سنواصل مهمتنا في لبنان بموجب القرار 1701 حتى نهاية عام 2026
09:04
الشيباني وبرّاك بحثا المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون بين سوريا وواشنطن بما يخدم المصالح المشتركة
09:04
الشيباني وبرّاك بحثا المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون بين سوريا وواشنطن بما يخدم المصالح المشتركة
09:03
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يستقبل في دمشق المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك
09:03
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يستقبل في دمشق المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك
يحدث الآن
فن
09:29
عبير نعمة وجوزيف عطية يسطعان في قدّاس البابا.. لحظات روحانية تهزّ بيروت
عربي و دولي
09:23
اليونيفيل: سنواصل مهمتنا في لبنان بموجب القرار 1701 حتى نهاية عام 2026
عربي و دولي
09:06
الشيباني يستقبل يرّاك في دمشق
اخترنا لك
اليونيفيل: سنواصل مهمتنا في لبنان بموجب القرار 1701 حتى نهاية عام 2026
09:23
الشيباني وبرّاك بحثا المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون بين سوريا وواشنطن بما يخدم المصالح المشتركة
09:04
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يستقبل في دمشق المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك
09:03
وزير خارجية إسرائيل لـ أورتاغوس: حزب الله هو من ينتهك سيادة لبنان
08:27
مباحثات مع أورتاغوس وعن "حزب الله".. ماذا قال وزير خارجية اسرائيل؟
08:25
شروط جديدة لـ نتنياهو!
08:20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-09-02
ديما بياعة في سوريا مع زوجها احمد الحلو بعد انقطاع وتلتقي بـ صفاء سلطان
11:20
بدء لقاء الشباب مع البابا لاون الرابع عشر في بكركي
2025-11-11
إرتفاع في أسعار المحروقات
05:34
بابا الفاتيكان: أحيي جميع مناطق لبنان التي لم أتمكن من زيارتها من طرابلس إلى الشمال والبقاع والجنوب الذي يعيش حالة من الصراع وعدم الاستقرار
2025-11-29
وضع الجنوب تحت "الاتصالات"!
2025-10-10
الشيباني وجّه دعوة للرئيس عون لزيارة سوريا.. إليكم تفاصيل اللقاء في بعبدا
بالفيديو
بالفيديو
14:06
كواليس زيارة البابا لاون الرابع عشر بكل مراحلها في حلقة خاصة على الجديد
13:12
مقدمة النشرة المسائية 01-12-2025
11:05
بكركي تتحضر لإستقبال لقاء الشباب مع البابا.. التفاصيل مع مراسل الجديد
2025-12-01
لحظة بلحظة.. الجديد في تغطية مباشرة لزيارة البابا
2025-12-01
ابن سيرين عبد النور كريستيانو يخطـف الأنظار بردة فعله لحظة وصول البابا لاون الى لبنان
2025-12-01
ساحة الشهداء تستعد لاستقبال البابا لاون
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
12:03
ليندسي غراهم: نسأل الله للبنان!
عربي و دولي
12:03
ليندسي غراهم: نسأل الله للبنان!
عربي و دولي
07:47
"نزع السلاح".. البابا لاون يوجّه دعوة إلى اللبنانيين!
عربي و دولي
07:47
"نزع السلاح".. البابا لاون يوجّه دعوة إلى اللبنانيين!
عربي و دولي
08:25
مباحثات مع أورتاغوس وعن "حزب الله".. ماذا قال وزير خارجية اسرائيل؟
عربي و دولي
08:25
مباحثات مع أورتاغوس وعن "حزب الله".. ماذا قال وزير خارجية اسرائيل؟
عربي و دولي
08:20
شروط جديدة لـ نتنياهو!
عربي و دولي
08:20
شروط جديدة لـ نتنياهو!
خاص الجديد
14:31
غياب جعجع يُشوش على زيارة البابا.. أين هو؟ (فيديو)
خاص الجديد
14:31
غياب جعجع يُشوش على زيارة البابا.. أين هو؟ (فيديو)
عربي و دولي
01:15
البيت الأبيض متفائل… فهل يعمّ السلام؟
عربي و دولي
01:15
البيت الأبيض متفائل… فهل يعمّ السلام؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025