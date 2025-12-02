الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

الشيباني يستقبل يرّاك في دمشق

2025-12-02 | 09:06
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الشيباني يستقبل يرّاك في دمشق
الشيباني يستقبل يرّاك في دمشق

إستقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك في العاصمة دمشق.

وبحث الجانبان المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون بين سوريا وواشنطن بما يخدم المصالح المشتركة.
مقالات ذات صلة
الشيباني يستقبل يرّاك في دمشق

عربي و دولي

براك

الشيباني

سوريا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بشأن سوريا.. ترامب يحذر إسرائيل
تايمز أوف إسرائيل: إصابة مجندة إسرائيلية بعملية دهس استهدفت مجموعة مواطنين بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" في الضفة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
اليونيفيل: سنواصل مهمتنا في لبنان بموجب القرار 1701 حتى نهاية عام 2026
09:23
الشيباني وبرّاك بحثا المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون بين سوريا وواشنطن بما يخدم المصالح المشتركة
09:04
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يستقبل في دمشق المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك
09:03
وزير خارجية إسرائيل لـ أورتاغوس: حزب الله هو من ينتهك سيادة لبنان
08:27
مباحثات مع أورتاغوس وعن "حزب الله".. ماذا قال وزير خارجية اسرائيل؟
08:25
شروط جديدة لـ نتنياهو!
08:20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025