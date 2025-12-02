بشأن سوريا.. ترامب يحذر إسرائيل

وقال ترامب على منصته "تروث سوشال" "من المهم جدا بأن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سوريا وبأن لا يحدث أي أمر يتدخل في تطّور سوريا إلى دولة مزدهرة".
وأعرب ترامب عن "رضاه البالغ" حيال أداء الرئيس السوري أحمد الشرع الذي قام بزيارة تاريخية إلى البيت الأبيض في تشرين الثاني.
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال تجمع حضره آلاف مناصريه في كراكاس، إنه يرفض «سلام العبيد»، مشيرا إلى أن الانتشار الأميركي في منطقة الكاريبي يضع البلاد «على المحك» منذ 22 أسبوعا.
عشية توجّه مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو، أكدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن الإدارة الأميركية "متفائلة جدا" حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب بين روسيا وأوكرانيا.