عربي و دولي

بشأن سوريا.. ترامب يحذر إسرائيل

2025-12-02 | 00:03
بشأن سوريا.. ترامب يحذر إسرائيل
بشأن سوريا.. ترامب يحذر إسرائيل

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسرائيل من زعزعة استقرار سوريا وقيادتها الجديدة، بعد أيام من عملية دموية نفّذتها القوات الإسرائيلية في جنوب البلاد.

وقال ترامب على منصته "تروث سوشال" "من المهم جدا بأن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سوريا وبأن لا يحدث أي أمر يتدخل في تطّور سوريا إلى دولة مزدهرة".

وأعرب ترامب عن "رضاه البالغ" حيال أداء الرئيس السوري أحمد الشرع الذي قام بزيارة تاريخية إلى البيت الأبيض في تشرين الثاني.

بشأن سوريا.. ترامب يحذر إسرائيل

عربي و دولي

احمد الشرع

سوريا

لبنان

البيت الأبيض متفائل… فهل يعمّ السلام؟
تايمز أوف إسرائيل: إصابة مجندة إسرائيلية بعملية دهس استهدفت مجموعة مواطنين بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" في الضفة

الرئيس الفنزويلي لاميركا: "لا نريد سلام العبيد"!
01:20

الرئيس الفنزويلي لاميركا: "لا نريد سلام العبيد"!

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال تجمع حضره آلاف مناصريه في كراكاس، إنه يرفض «سلام العبيد»، مشيرا إلى أن الانتشار الأميركي في منطقة الكاريبي يضع البلاد «على المحك» منذ 22 أسبوعا.

01:20

الرئيس الفنزويلي لاميركا: "لا نريد سلام العبيد"!

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال تجمع حضره آلاف مناصريه في كراكاس، إنه يرفض «سلام العبيد»، مشيرا إلى أن الانتشار الأميركي في منطقة الكاريبي يضع البلاد «على المحك» منذ 22 أسبوعا.

البيت الأبيض متفائل… فهل يعمّ السلام؟
01:15

البيت الأبيض متفائل… فهل يعمّ السلام؟

عشية توجّه مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو، أكدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن الإدارة الأميركية "متفائلة جدا" حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب بين روسيا وأوكرانيا.

01:15

البيت الأبيض متفائل… فهل يعمّ السلام؟

عشية توجّه مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو، أكدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن الإدارة الأميركية "متفائلة جدا" حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب بين روسيا وأوكرانيا.

الرئيس الفنزويلي لاميركا: "لا نريد سلام العبيد"!
01:20
البيت الأبيض متفائل… فهل يعمّ السلام؟
01:15
تايمز أوف إسرائيل: إصابة مجندة إسرائيلية بعملية دهس استهدفت مجموعة مواطنين بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" في الضفة
15:38
فحص وقائيّ لترامب.. والبيت الأبيض يعلن النتيجة
14:20
أردوغان: الهجمات بالمسيّرات في البحر الأسود "تصعيد مقلق"
14:08
أرقام البابوات.. وسرّ اختيارها! (فيديو)
13:37
