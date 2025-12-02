بشأن سوريا.. ترامب يحذر إسرائيل

وقال على منصته "تروث سوشال" "من المهم جدا بأن تحافظ على حوار قوي وحقيقي مع وبأن لا يحدث أي أمر يتدخل في تطّور سوريا إلى دولة مزدهرة".

وأعرب ترامب عن "رضاه البالغ" حيال أداء الرئيس السوري الذي قام بزيارة تاريخية إلى في تشرين الثاني.