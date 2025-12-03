الأخبار
مسؤول إسرائيلي في طريقه الى لبنان لبحث عملية التفاوض من هو؟

2025-12-03 | 03:51
مسؤول إسرائيلي في طريقه الى لبنان لبحث عملية التفاوض من هو؟
مسؤول إسرائيلي في طريقه الى لبنان لبحث عملية التفاوض من هو؟

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه وجّه بإيفاد ممثل عن مجلس الأمن القومي للمشاركة في لقاء مع جهات حكومية واقتصادية لبنانية، وُصف بأنّه محاولة أولية لبلورة أساس للعلاقات والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أنّ إعلان مكتب نتنياهو بهذا الشكل يُعدّ “غير معتاد”، مشيرةً إلى أنّ القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي هو من سيشارك في اللقاء.
محليات

عربي و دولي

حزب الله

اسرائيل

لبنان

نتنياهو

السلاح

الحرب

المفاوضات

محليات

عربي و دولي

حزب الله

اسرائيل

لبنان

نتنياهو

السلاح

الحرب

المفاوضات

اورتاغوس طلبت من اسرائيل: هاجموا تشييع نصرالله!
خطوة غير مسبوقة.. مسؤول إسرائيلي الى لبنان ونتنياهو يعلق: محاولة لإرساء العلاقة مع لبنان!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

عن الإجتماع في لبنان.. حكومة نتنياهو تُعلّق!
09:18

عن الإجتماع في لبنان.. حكومة نتنياهو تُعلّق!

أكدت إسرائيل أن "مباحثات مباشرة هي الأولى منذ عقود جرت الأربعاء بين مسؤولين إسرائيليين وآخرين لبنانيين، في إطار آلية مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله الذي أبرم قبل عام"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

09:18

عن الإجتماع في لبنان.. حكومة نتنياهو تُعلّق!

أكدت إسرائيل أن "مباحثات مباشرة هي الأولى منذ عقود جرت الأربعاء بين مسؤولين إسرائيليين وآخرين لبنانيين، في إطار آلية مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله الذي أبرم قبل عام"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

اورتاغوس طلبت من اسرائيل: هاجموا تشييع نصرالله!
07:36

اورتاغوس طلبت من اسرائيل: هاجموا تشييع نصرالله!

كشف المراسل السياسي للقناة 14 الإسرائيلية تامير موراغ، أن "المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس التي كانت تزور إسرائيل قبيل تشييع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اقترحت على مسؤولين إسرائيليين قصف مراسم التشييع في المدينة الرياضية بذريعة استهداف قياديين في حزب الله".

وأشار موراغ إلى أن "الجانب الإسرائيلي لم يأخذ بنصيحتها وقرّر في نهاية المطاف عدم مهاجمة التشييع على الرغم من تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية فوق بيروت خلال مراسم التشييع".

07:36

اورتاغوس طلبت من اسرائيل: هاجموا تشييع نصرالله!

كشف المراسل السياسي للقناة 14 الإسرائيلية تامير موراغ، أن "المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس التي كانت تزور إسرائيل قبيل تشييع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اقترحت على مسؤولين إسرائيليين قصف مراسم التشييع في المدينة الرياضية بذريعة استهداف قياديين في حزب الله".

وأشار موراغ إلى أن "الجانب الإسرائيلي لم يأخذ بنصيحتها وقرّر في نهاية المطاف عدم مهاجمة التشييع على الرغم من تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية فوق بيروت خلال مراسم التشييع".

عن الإجتماع في لبنان.. حكومة نتنياهو تُعلّق!
09:18
أ ف ب: إسرائيل تؤكد إجراء مباحثات مباشرة مع مسؤولين لبنانيين
08:12
اورتاغوس طلبت من اسرائيل: هاجموا تشييع نصرالله!
07:36
خطوة غير مسبوقة.. مسؤول إسرائيلي الى لبنان ونتنياهو يعلق: محاولة لإرساء العلاقة مع لبنان!
03:23
بين تصعيد إسرائيل وهواجس الضربة.. ماذا تحمل أورتاغوس إلى بيروت؟ (الأنباء)
00:43
ترامب: أريد القضاء على قوارب تهريب المخدرات وإذا اضطررنا فسوف نهاجم براً كما نهاجم من البحر
14:01
