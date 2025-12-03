خطوة غير مسبوقة.. مسؤول إسرائيلي الى لبنان ونتنياهو يعلق: محاولة لإرساء العلاقة مع لبنان!

وقال في بيان: “هذه محاولة أولية لإرساء أساس للعلاقة والتعاون الاقتصادي مع ، وسأرسل ممثلًا إلى اجتماع مع مسؤولين حكوميين في لبنان.”

كما أوضح ديوان نتنياهو أنّ رئيس الوزراء كلّف فريقًا إسرائيليًا بلقاء مسؤولين حكوميين لبنانيين، بهدف ترسيخ أسس العلاقات الاقتصادية مستقبلًا.

ونقلت القناة 12 أنّ إعلان مكتب نتنياهو بهذا الشكل يُعدّ “غير معتاد”، مشيرةً إلى أنّ رئيس مجلس هو من سيشارك في اللقاء.