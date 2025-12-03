خطوة غير مسبوقة.. مسؤول إسرائيلي الى لبنان ونتنياهو يعلق: محاولة لإرساء العلاقة مع لبنان!

وقال نتنياهو في بيان: “هذه محاولة أولية لإرساء أساس للعلاقة والتعاون الاقتصادي مع لبنان، وسأرسل ممثلًا إلى اجتماع مع مسؤولين حكوميين في لبنان.”
كما أوضح ديوان نتنياهو أنّ رئيس الوزراء كلّف فريقًا إسرائيليًا بلقاء مسؤولين حكوميين لبنانيين، بهدف ترسيخ أسس العلاقات الاقتصادية مستقبلًا.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أنّ إعلان مكتب نتنياهو بهذا الشكل يُعدّ “غير معتاد”، مشيرةً إلى أنّ القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي هو من سيشارك في اللقاء.
أكدت إسرائيل أن "مباحثات مباشرة هي الأولى منذ عقود جرت الأربعاء بين مسؤولين إسرائيليين وآخرين لبنانيين، في إطار آلية مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله الذي أبرم قبل عام"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
كشف المراسل السياسي للقناة 14 الإسرائيلية تامير موراغ، أن "المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس التي كانت تزور إسرائيل قبيل تشييع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اقترحت على مسؤولين إسرائيليين قصف مراسم التشييع في المدينة الرياضية بذريعة استهداف قياديين في حزب الله".وأشار موراغ إلى أن "الجانب الإسرائيلي لم يأخذ بنصيحتها وقرّر في نهاية المطاف عدم مهاجمة التشييع على الرغم من تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية فوق بيروت خلال مراسم التشييع".