برّي: لا أعترف إلّا بتفاوض تقني "يصطفلو"

لم يعرف رئيس الوفد اللبنانيّ المفاوض إلى اجتماعات لجنة “الميكانيزم”، السابق سيمون كرم، إلّا من . كان مستشار رئيس الجمهوريّة أندره رحّال أخطره أنّ مهمّة المفاوض السياسيّ المفترَض هي المتّفَق عليه مع رئيس الجمهوريّة في ما يتّصل بالتفاوض الجديد مع : وقف النار وتثبيته وإنهاء الانتهاكات الإسرائيليّة والانسحاب من الأراضي اللبنانيّة المحتلّة.

يعقّب رئيس المجلس: “المهمّ بالنسبة إليّ هو ماذا سيفعله (سيمون كرم)؟ هل هو وقف النار والانتهاكات والانسحاب؟ إذا كان كذلك فلا مشكلة. سوى ذلك لا أتعرّف إليه”.