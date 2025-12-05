الأخبار
برّي: لا أعترف إلّا بتفاوض تقني "يصطفلو"

2025-12-05 | 02:30
برّي: لا أعترف إلّا بتفاوض تقني "يصطفلو"

جاء في أساس ميديا:

لم يعرف رئيس البرلمان نبيه برّي باسم رئيس الوفد اللبنانيّ المفاوض إلى اجتماعات لجنة “الميكانيزم”، السفير السابق سيمون كرم، إلّا من وسائل الإعلام. كان مستشار رئيس الجمهوريّة أندره رحّال أخطره أنّ مهمّة المفاوض السياسيّ المفترَض هي المتّفَق عليه مع رئيس الجمهوريّة جوزف عون في ما يتّصل بالتفاوض الجديد مع إسرائيل: وقف النار وتثبيته وإنهاء الانتهاكات الإسرائيليّة والانسحاب من الأراضي اللبنانيّة المحتلّة.

يعقّب رئيس المجلس: “المهمّ بالنسبة إليّ هو ماذا سيفعله (سيمون كرم)؟ هل هو وقف النار والانتهاكات والانسحاب؟ إذا كان كذلك فلا مشكلة. سوى ذلك لا أتعرّف إليه”.

 
 
يضيف باقتضاب: “عندي المهمّة أهمّ من الشخص والاسم. كنتُ أوّل مَن طرح التفاوض وإدخال مدنيّين إلى “الميكانيزم”، لكن في سياق مهمّة تقنيّة بحتة ليس أكثر. مهمّة المفاوض الجديد تقنيّة بحتة غير سياسيّة. لن أعترف إلّا بالمهمّة التقنيّة. المطلوب وقف النار وتثبيته وإعادة الأسرى ووقف الانتهاكات والخروقات الإسرائيليّة نهائيّاً والانسحاب من كلّ الأراضي اللبنانيّة المحتلّة وليس أيّ شيء آخر. سوى ذلك يصطفلو”.
