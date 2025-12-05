"إسرائيل تُقوي حزب الله".. جنرال إسرائيلي يحذر من أمر خطير!

وأوضح أنّ "الوضع في لبنان مشابه، إذ إن الهجمات اليومية الإسرائيلية، رغم دوافعها الداخلية ورغبة إسرائيل في التكفير عن إخفاق السابع من تشرين الاول 2023، لا تشكل سياسة طويلة الأمد، وتخلق حربا مستمرة تضعف الحكومة اللبنانية، وتمنعها من تحمل مسؤولية تفكيك "حزب الله"، ما يدفعها إلى تبني سياسة معادية لإسرائيل والعودة لدعم "الحزب". (عربي 21)
أظهر تحقيق أجرته وكالة (رويترز) للأنباء، أن "اثنين من أقرب المسؤولين السابقين للنظام السوري المخلوع، كمال حسن ورامي مخلوف، يحاولان من منفاهما في موسكو تشكيل ميليشيات جديدة تضم مقاتلين من الطائفة العلوية في الساحل السوري ولبنان".