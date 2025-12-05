الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

"إسرائيل تُقوي حزب الله".. جنرال إسرائيلي يحذر من أمر خطير!

2025-12-05 | 00:34
"إسرائيل تُقوي حزب الله".. جنرال إسرائيلي يحذر من أمر خطير!
"إسرائيل تُقوي حزب الله".. جنرال إسرائيلي يحذر من أمر خطير!













 


 
 

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ الجنرال يسرائيل زيف رئيس شعبة التخطيط السابق في الجيش الإسرائيلي، أبدى انتقادات واسعة للسياسة المتبعة في سوريا، وقال إنّه "إسرائيلبدل السعي لاتفاقيات تنقل المسؤولية الأمنية إلى الجيوش المحلية في لبنان وسوريا، تدفع إلى حرب استنزاف تنهك الجيش الإسرائيلي، وتلزم الجنود بتنفيذ اعتقالات داخل العمق السوري وكأنها عمليات في نابلس

وأوضح أنّ "الوضع في لبنان مشابه، إذ إن الهجمات اليومية الإسرائيلية، رغم دوافعها الداخلية ورغبة إسرائيل في التكفير عن إخفاق السابع من تشرين الاول 2023، لا تشكل سياسة طويلة الأمد، وتخلق حربا مستمرة تضعف الحكومة اللبنانية، وتمنعها من تحمل مسؤولية تفكيك "حزب الله"، ما يدفعها إلى تبني سياسة معادية لإسرائيل والعودة لدعم "الحزب". (عربي 21)

عربي و دولي

حزب الله

اسرائيل

السلاح

