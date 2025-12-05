"إسرائيل تُقوي حزب الله".. جنرال إسرائيلي يحذر من أمر خطير!

وأوضح أنّ "الوضع في مشابه، إذ إن الهجمات اليومية ، رغم دوافعها الداخلية ورغبة في التكفير عن إخفاق السابع من تشرين الاول 2023، لا تشكل سياسة طويلة الأمد، وتخلق حربا مستمرة تضعف الحكومة ، وتمنعها من تحمل مسؤولية تفكيك " "، ما يدفعها إلى تبني سياسة معادية لإسرائيل والعودة لدعم "الحزب". (عربي 21)