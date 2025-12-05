نتنياهو يشاهد أشباحاً!

وقال أحد المسؤولين، مشيراً إلى رئيس الوزراء بلقبه: "نحاول إقناع بيبي بوقف هذا، لأنه إذا استمر، فسيُدمر نفسه بنفسه".وتابع أن "استمرار بسياسته الحالية تجاه يعني أنه سيُفوّت فرصة دبلوماسية ضخمة، ويُحوّل الحكومة الجديدة إلى عدو".ولفت أحد المسؤولين إلى أن "سوريا ليست مثل "، قائلا "سوريا لا تريد مشاكل مع . هذا ليس لبنان. لكن نتنياهو يرى أشباحا في كل مكان".وصرح المسؤولان الأميركيان لأكسيوس بأن "تصرفات نتنياهو قوضت جزئيا العمل على اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، تأمل أن يكون الخطوة الأولى نحو انضمام إلى اتفاقيات أبراهام في وقت لاحق"، وفق الموقع.