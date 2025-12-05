لبنان محطة تجنيد جديدة لفلول "بشار الأسد"؟

أظهر تحقيق أجرته وكالة (رويترز) للأنباء، أن "اثنين من أقرب المسؤولين السابقين للنظام السوري المخلوع، كمال حسن ورامي مخلوف، يحاولان من منفاهما في موسكو تشكيل ميليشيات تضم مقاتلين من الطائفة العلوية في الساحل السوري ولبنان".



وبحسب التحقيق، "ينفق الرجلان وفصائل أخرى ملايين الدولارات على أكثر من 50 ألف مقاتل "أملاً في إشعال انتفاضتين ضد الحكومة الجديدة واستعادة بعض ما فقدوه من نفوذ".



وقال أربعة أشخاص مقربين من العائلة إن " ، الذي فرّ إلى في كانون الأول 2024، استسلم إلى حد كبير لفكرة العيش في المنفى بموسكو، بينما لم يتقبل شقيقه ماهر وآخرون في الدائرة الضيقة فكرة فقدان السلطة".



وتشير الوثائق والمقابلات التي اعتمد عليها التحقيق إلى سعي حسن ومخلوف للسيطرة على شبكة تضم 14 غرفة قيادة تحت أنشئت قرب الساحل السوري في أواخر عهد النظام المخلوع، إضافة إلى مخابئ أسلحة.



وأكد ضابطان ومحافظ إحدى المحافظات وجود تلك المراكز، فيما تظهر صور اطلعت عليها تفاصيل تجهيزاتها.



ويواصل حسن الاتصال بقادة ميدانيين ومستشارين، معبّراً في رسائل صوتية عن غضبه الشديد لفقدان نفوذه ورسمه رؤى لطريقة الحكم في الساحل السوري.



أما مخلوف فيقدم نفسه لأتباعه في رسائله بأنه "المُخَلِّص" الذي سيقود المعركة الكبرى، مستنداً إلى خطاب ديني ونبوءات آخر الزمان في بعض الروايات الشيعية.



ولم يرد الرجلان على طلبات رويترز للتعليق، كما لم يصل أي رد من بشار أو ماهر عبر الوسطاء.



واعتمدت الحكومة الجديدة على شخصية علوية بارزة، خالد الأحمد، وهو صديق طفولة للرئيس ، لإقناع العلويين بأن مستقبلهم ضمن الجديدة.



وقالت الباحثة شحود للوكالة إن "ما يجري هو امتداد لصراع القوة الذي كان سائداً في نظام الأسد، المنافسة مستمرة الآن بهدف خلق بديل يقود المجتمع العلوي".



وأكد محافظ طرطوس أحمد الشامي أن "السلطات على دراية بالمخططات"، مضيفاً: "نحن على يقين بأنهم غير قادرين على تنفيذ أي شيء فعال، نظراً لعدم امتلاكهم أدوات قوية وضعف إمكانياتهم". وأشار أيضاً إلى أن شبكة غرف القيادة “ضعفت بشكل كبير".



ولم تستجب وزارتا الداخلية والخارجية الروسية لطلبات التعقيب، بينما قال مسؤول إماراتي إن بلاده ملتزمة بمنع جميع أشكال التدفقات المالية غير المشروعة.



ويكشف التحقيق أن "مخلوف وحسن ينفقان ملايين الدولارات لتشكيل قوات موالية لهما، وأن لهما ممثلين في روسيا ولبنان والإمارات".



ويزعم حسن أنه "يسيطر على 12 ألف مقاتل، بينما تقول وثائق منسوبة لمخلوف إنه يقود 54 ألف مقاتل موزعين على 80 كتيبة، فيما يؤكد قادة ميدانيون أن الرواتب تتراوح بين 20 و30 دولاراً شهرياً فقط".



وتشير السجلات التي اطلعت عليها رويترز إلى أن "مخلوف حوّل أموالاً عبر ضباط بارزين، وأنه أنفق ما لا يقل عن ستة ملايين على الرواتب، بينها 976705 دولارات في أيار الماضي، فيما تلقت مجموعة من خمسة آلاف مقاتل 150 ألف دولار في آب".



كما سعى فريقه للحصول على أسلحة من مخابئ قديمة أو عبر مهربين، من دون تأكيد وصول أي شحنات .