4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

إسرائيل غاضبة.. بسبب هتافات سورية!

2025-12-09 | 08:48
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن تل أبيب تعتزم اتخاذ خطوات رسمية تجاه النظام السوري، تشمل توجيه رسائل "شديدة اللهجة" والمطالبة بتوضيح الموقف وإدانة الشعارات التي ظهرت في العروض العسكرية في دمشق.

ويأتي ذلك على خلفية مقاطع فيديو يظهر فيها جنود سوريون وهم يهتفون: "يا غزة نحن معك للموت.. غزة شعار قصف ودمار ليل ونهار.. طالع لك يا عدوي طالع.. الله أكبر"، وذلك خلال العروض العسكرية التي نظمتها وزارة الدفاع السورية على أوتوستراد المزة بالعاصمة دمشق، ضمن فعاليات الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام بشار الأسد.

وكشف مسؤول أمني إسرائيلي لم يكشف عن هويته عن نظرة تشككية عميقة تجاه النظام السوري الجديد، قائلا: "نتعامل مع النظام السوري وفق مقاربة: التشكيك ثم التشكيك بهم. ننظر إليهم بكثير من الريبة، وطبيعة هذا النظام بنظرنا جهادية متطرفة".
عربي و دولي

سوريا

اسرائيل

الجيش السوري

