إسرائيل غاضبة.. بسبب هتافات سورية!

ويأتي ذلك على خلفية مقاطع فيديو يظهر فيها جنود سوريون وهم يهتفون: "يا غزة نحن معك للموت
.. غزة شعار قصف ودمار ليل ونهار.. طالع لك يا عدوي طالع.. الله
أكبر"، وذلك خلال العروض العسكرية التي نظمتها وزارة الدفاع السورية
على أوتوستراد المزة بالعاصمة دمشق
، ضمن فعاليات الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام بشار الأسد
.
وكشف مسؤول أمني إسرائيلي لم يكشف عن هويته عن نظرة تشككية عميقة تجاه النظام السوري الجديد، قائلا: "نتعامل مع النظام السوري وفق مقاربة: التشكيك ثم التشكيك بهم. ننظر إليهم بكثير من الريبة، وطبيعة هذا النظام بنظرنا جهادية متطرفة".