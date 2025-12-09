إسرائيل غاضبة.. بسبب هتافات سورية!

قالت إذاعة الجيش ، بأن تعتزم اتخاذ خطوات رسمية تجاه النظام السوري، تشمل رسائل "شديدة اللهجة" والمطالبة بتوضيح الموقف وإدانة الشعارات التي ظهرت في العروض العسكرية في .

ويأتي ذلك على خلفية مقاطع فيديو يظهر فيها جنود سوريون وهم يهتفون: "يا غزة نحن معك .. غزة شعار قصف ودمار ليل ونهار.. طالع لك يا عدوي طالع.. أكبر"، وذلك خلال العروض العسكرية التي نظمتها على أوتوستراد المزة بالعاصمة ، ضمن فعاليات الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام .



وكشف مسؤول أمني إسرائيلي لم يكشف عن هويته عن نظرة تشككية عميقة تجاه النظام السوري الجديد، قائلا: "نتعامل مع النظام السوري وفق مقاربة: التشكيك ثم التشكيك بهم. ننظر إليهم بكثير من الريبة، وطبيعة هذا النظام بنظرنا جهادية متطرفة".