بيان سعودي إيراني صيني مشترك: لوقف العدوان فورا على لبنان وسوريا وفلسطين

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قيادة الأمن الداخلي السوري في اللاذقية تلقي القبض على أحد كبار مجرمي الحرب في جيش النظام البائد العميد الطيار فايق أيوب مياسة".وأضافت: "مياسة كان عضوا في اللجنة العسكرية التي اقترحت استخدام البراميل المتفجرة في بداية الثورة ضد الشعب السوري الأعزل".
الشاب علي مصطفى المحمد صاحب المقولة الشهيرة "بشار الأسد قتلنا.. أشو عملنا له؟" ابكى الحاضرين بمن فيهم الرئيس السوري احمد الشرع وزوجته بكلماته المؤثرة في ذكرى سقوط الأسد.. والشرع يحتضنه.
شهدت طهران اليوم عقد الاجتماع الثالث للجنة الثلاثية بين إيران والسعودية والصين، لمتابعة اتفاقية بكين، برئاسة مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، وبحضور الوفد السعودي برئاسة وليد الخريجي، نائب وزير خارجية السعودية، والوفد الصيني برئاسة مياو ديو، نائب وزير خارجية الصين.وفي ختام هذا الاجتماع، وقّعت الأطراف الثلاثة بيانًا صحفيًا جاء فيه: