ابكى الشرع وزوجته.. من هو؟

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قيادة الأمن الداخلي السوري في اللاذقية تلقي القبض على أحد كبار مجرمي الحرب في جيش النظام البائد العميد الطيار فايق أيوب مياسة".وأضافت: "مياسة كان عضوا في اللجنة العسكرية التي اقترحت استخدام البراميل المتفجرة في بداية الثورة ضد الشعب السوري الأعزل".
شهدت طهران اليوم عقد الاجتماع الثالث للجنة الثلاثية بين إيران والسعودية والصين، لمتابعة اتفاقية بكين، برئاسة مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، وبحضور الوفد السعودي برئاسة وليد الخريجي، نائب وزير خارجية السعودية، والوفد الصيني برئاسة مياو ديو، نائب وزير خارجية الصين.وفي ختام هذا الاجتماع، وقّعت الأطراف الثلاثة بيانًا صحفيًا جاء فيه: