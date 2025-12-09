ابكى الشرع وزوجته.. من هو؟

شهدت طهران اليوم عقد الاجتماع الثالث للجنة الثلاثية بين إيران والسعودية والصين، لمتابعة اتفاقية بكين، برئاسة مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، وبحضور الوفد السعودي برئاسة وليد الخريجي، نائب وزير خارجية السعودية، والوفد الصيني برئاسة مياو ديو، نائب وزير خارجية الصين.



وفي ختام هذا الاجتماع، وقّعت الأطراف الثلاثة بيانًا صحفيًا جاء فيه: