وزير الخارجية اللبناني لنظيره الإيراني: الحوار ممكن لكن ليس في طهران

أعلنت الحكومة السورية أنها منحت ترخيصا لمنظمة تهتمّ بالحفاظ على التراث اليهودي في البلاد، ستعمل على إعادة ممتلكات هذه الطائفة التي صادرتها السلطات السابقة.
أظهر مقطع فيديو متداول تحطم طائرة صغيرة على طريق سريع في ولاية فلوريدا الأميركية، بعد أن فقدت قوة المحرك.أصيبت سائقة السيارة، وهي امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا، بإصابات طفيفة ونُقلت إلى المستشفى.
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران اليونانية "أجيان" تقل ركابا إسرائيليين، عبرت المجال الجوي اللبناني في طريقها من لارنكا إلى تل أبيب صباح اليوم، إثر اضطرارها إلى تغيير مسارها بسبب الأحوال الجوية.