وزير الخارجية اللبناني لنظيره الإيراني: الحوار ممكن لكن ليس في طهران

أظهر مقطع فيديو متداول تحطم طائرة صغيرة على طريق سريع في ولاية فلوريدا الأميركية، بعد أن فقدت قوة المحرك.

أصيبت سائقة السيارة، وهي امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا، بإصابات طفيفة ونُقلت إلى المستشفى.