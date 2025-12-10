الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

مرور خاطف فوق بيروت.. الطقس يغيّر مسار طائرة إسرائيلية

2025-12-10 | 06:52
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مرور خاطف فوق بيروت.. الطقس يغيّر مسار طائرة إسرائيلية
مرور خاطف فوق بيروت.. الطقس يغيّر مسار طائرة إسرائيلية

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران اليونانية "أجيان" تقل ركابا إسرائيليين، عبرت المجال الجوي اللبناني في طريقها من لارنكا إلى تل أبيب صباح اليوم، إثر اضطرارها إلى تغيير مسارها بسبب الأحوال الجوية. ​

وأوضحت الشركة المشغّلة أن الطائرة واجهت ظروفًا جوية صعبة دفعت طاقمها إلى تغيير المسار حفاظًا على سلامة الركاب، مشيرةً إلى أن التحويل كان إجراءً احترازيًّا لاختيار مسار أكثر أمانًا.

وبحسب مصادر ملاحية، فإن الطائرة عبرت لفترة قصيرة فوق بيروت وعلى مقربة من مطارها، قبل أن تبتعد عن الساحل اللبناني وتواصل تحليقها باتجاه الأراضي الإسرائيلية من منطقة حيفا. وأضافت المصادر أن الطائرة، عند انتقالها إلى إشراف مراقبة الملاحة الجوية الإسرائيلية، كانت قد غادرت المجال الجوي اللبناني بالفعل.

مقالات ذات صلة
مرور خاطف فوق بيروت.. الطقس يغيّر مسار طائرة إسرائيلية

محليات

عربي و دولي

لبنان

قبرص. اليونان. إسرائيل

رحلة جوية

طائرة ركاب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فقدت قوة المحرك.. طائرة تهبط على سيارة (فيديو)
وزير الخارجية اللبناني لنظيره الإيراني: الحوار ممكن لكن ليس في طهران

اقرأ ايضا في عربي و دولي

سوريا تنشر التراث اليهودي
08:29

سوريا تنشر التراث اليهودي

أعلنت الحكومة السورية أنها منحت ترخيصا لمنظمة تهتمّ بالحفاظ على التراث اليهودي في البلاد، ستعمل على إعادة ممتلكات هذه الطائفة التي صادرتها السلطات السابقة.

08:29

سوريا تنشر التراث اليهودي

أعلنت الحكومة السورية أنها منحت ترخيصا لمنظمة تهتمّ بالحفاظ على التراث اليهودي في البلاد، ستعمل على إعادة ممتلكات هذه الطائفة التي صادرتها السلطات السابقة.

فقدت قوة المحرك.. طائرة تهبط على سيارة (فيديو)
07:14

فقدت قوة المحرك.. طائرة تهبط على سيارة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول تحطم طائرة صغيرة على طريق سريع في ولاية فلوريدا الأميركية، بعد أن فقدت قوة المحرك.
أصيبت سائقة السيارة، وهي امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا، بإصابات طفيفة ونُقلت إلى المستشفى.

07:14

فقدت قوة المحرك.. طائرة تهبط على سيارة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول تحطم طائرة صغيرة على طريق سريع في ولاية فلوريدا الأميركية، بعد أن فقدت قوة المحرك.
أصيبت سائقة السيارة، وهي امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا، بإصابات طفيفة ونُقلت إلى المستشفى.

يحدث الآن

اخترنا لك
سوريا تنشر التراث اليهودي
08:29
فقدت قوة المحرك.. طائرة تهبط على سيارة (فيديو)
07:14
وزير الخارجية اللبناني لنظيره الإيراني: الحوار ممكن لكن ليس في طهران
05:21
ميشال عيسى رداً على سؤال مراسلة الجديد: على حزب الله ان يعمل واجباته وهو يعرفها
04:50
ميشال عيسى من عين التينة: المساعدات للجيش اللبناني مستمرة
04:47
السفير الأميركي ميشال عيسى رداً على سؤال مراسلة الجديد: اسرائيل تفرق بين المفاوضات مع الحكومة اللبنانية وحربها ضد حزب الله وما يحصل هو محاولة للتوصل الى حل
04:45
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025