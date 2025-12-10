مرور خاطف فوق بيروت.. الطقس يغيّر مسار طائرة إسرائيلية

وأوضحت الشركة المشغّلة أن الطائرة واجهت ظروفًا جوية صعبة دفعت طاقمها إلى تغيير المسار حفاظًا على الركاب، مشيرةً إلى أن التحويل كان إجراءً احترازيًّا لاختيار مسار أكثر أمانًا.



وبحسب مصادر ملاحية، فإن الطائرة عبرت لفترة قصيرة فوق وعلى مقربة من مطارها، قبل أن تبتعد عن الساحل اللبناني وتواصل تحليقها باتجاه الأراضي من منطقة حيفا. وأضافت المصادر أن الطائرة، عند انتقالها إلى إشراف مراقبة الملاحة الجوية الإسرائيلية، كانت قد غادرت المجال الجوي اللبناني بالفعل.