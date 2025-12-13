عاجل
مصادر عسكرية للجديد: الجيش اللبناني ما زال ملتزماً بالجدول الزمني الموضوع من دون أي تعديل
مصادر عسكرية للجديد: الجيش اللبناني ما زال ملتزماً بالجدول الزمني الموضوع من دون أي تعديل
معلومات الجديد: من المرجّح أن تُجرى الجولة يوم الاثنين أو الثلاثاء على أن يبقى الإعلان عن الموعد رهن الترتيبات الأمنية الخاصة بكبار الشخصيات
معلومات الجديد: من المرجّح أن تُجرى الجولة يوم الاثنين أو الثلاثاء على أن يبقى الإعلان عن الموعد رهن الترتيبات الأمنية الخاصة بكبار الشخصيات
معلومات الجديد: الجيش اللبناني يجهّز الترتيبات اللوجستية والأمنية لجولة تضم أكثر من 60 شخصية عربية وأجنبية بينهم دبلوماسيون وسفراء وملحقون عسكريون لمعاينة منطقة جنوب الليطاني
معلومات الجديد: الجيش اللبناني يجهّز الترتيبات اللوجستية والأمنية لجولة تضم أكثر من 60 شخصية عربية وأجنبية بينهم دبلوماسيون وسفراء وملحقون عسكريون لمعاينة منطقة جنوب الليطاني
عربي و دولي

تحذير تركي من سيناريو في البحر الأسود.. والسلام بات وشيكًا

2025-12-13 | 08:44
تحذير تركي من سيناريو في البحر الأسود.. والسلام بات وشيكًا
تحذير تركي من سيناريو في البحر الأسود.. والسلام بات وشيكًا

حذّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من تحويل البحر الأسود إلى منطقة مواجهة بين روسيا وأوكرانيا، أو إلى ساحة لتصفية الحسابات، مؤكدًا أن ذلك لا يصب في مصلحة أي طرف، إذ إن الجميع بحاجة إلى ممرات ملاحية آمنة في البحر الأسود.

وجاءت تصريحات إردوغان على متن الطائرة، خلال عودته من تركمانستان، حيث شارك إلى جانب عدد من القادة في منتدى السلام والثقة الدولي.
 
عربي و دولي

تركيا

إردوغان

روسيا

أوكرانيا

البحر الأسود

عربي و دولي

تركيا

إردوغان

روسيا

أوكرانيا

البحر الأسود

Aljadeed
واشنطن تعترض شحنة أسلحة متجهة إلى إيران
مسؤولان أميركيان لرويترز: من الممكن نشر القوة الدولية في غزة مطلع كانون الثاني/

