4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

مبنى يانوح.. بيانٌ للجيش اللبناني يحسم الأمر!

2025-12-14 | 06:02
مبنى يانوح.. بيانٌ للجيش اللبناني يحسم الأمر!
مبنى يانوح.. بيانٌ للجيش اللبناني يحسم الأمر!

أعلنت قيادة الجيش أن تفتيشًا دقيقًا لمبنى في بلدة يانوح، تم بالتنسيق مع لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، لم يُظهر وجود أي أسلحة أو ذخائر داخل المبنى.

وفي أعقاب التفتيش، ورد تهديد بقصف المنزل نفسه، فتدخلت دورية من الجيش وأعادت تفتيشه للتأكد مجددًا من خلوه من أي مواد خطرة، وبقيت متمركزة حوله لحماية السكان ومنع أي استهداف محتمل.

وأكدت قيادة الجيش تقديرها العالي لثقة الأهالي ودعمهم للمؤسسة العسكرية، مشيرة إلى أن التعاون بين الجيش والمواطنين أساسي لضمان الأمن والاستقرار. كما شكرت لجنة الإشراف على جهودها في التنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب تنفيذ التهديد، مشددة على أن حماية الاستقرار الوطني تتطلب توحيد الجهود والالتزام بالقرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية.

وأشارت القيادة إلى أن عناصر الجيش سيستمرون في التمركز حول المنزل لحين زوال أي خطر، مشيدة بتضحيات العسكريين وجهودهم في مواجهة ظروف استثنائية لضمان سلامة المواطنين والدفاع عنهم.

مبنى يانوح.. بيانٌ للجيش اللبناني يحسم الأمر!

محليات

عربي و دولي

الجيش اللبناني

إسرائيل

جنوب لبنان

يانوح

نتنياهو: نحن في معركة ضد معاداة السامية العالمية وطريقة مواجهتها هي إدانتها ومكافحتها
الصحافي تمام نور الدين من باريس لـ"الجديد": فرنسا تطالب الجيش اللبناني بتوثيق ما صادره عبر خرائط من سلاح لحزب الله لتفادي أي ذريعة إسرائيلية بضرب لبنان

بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي: إغتيالات طالت حزب الله
