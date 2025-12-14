"حزب الله انتهك الاتفاق".. بالخريطة: اسرائيل تزعم وتنشر!

زعم الجيش الاسرائيلي، أن " يواصل انتهاك التفاهمات بين ولبنان: فقد استهدف الجيش نحو 40 عنصراً منذ بداية تشرين الأول في جنوب لبنان".

وزعم في بيان له، أن "قوات الجيش ، بقيادة القيادة الشمالية، وبتوجيه من جهاز المخابرات العسكرية وبالتعاون مع ، استهدفت نحو 40 عنصراً في نحو 30 قرية متفرقة في منذ تشرين الأول، وينضم هؤلاء العناصر إلى أكثر من 380 عنصراً تم استهدافهم منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، والذي انتهك خلاله الاتفاق أكثر من 1900 مرة".



وادعى في البيان، أن "عناصر حزب الذين تم استهدافهم قاموا بأنشطة عدة شملت إعادة بناء البنية التحتية، وتهريب الأسلحة، والتنسيق بين سكان القرى ومقرات حزب الله، وهذا دليل إضافي على وجود حزب الله ونشاطه في المنطقة، في تناقض صارخ مع التفاهمات بين ولبنان".