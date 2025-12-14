"خطوط أمنية على حدود لبنان".. اسرائيل: سياستنا واضحة!

وأكد زامير أن "الجيش سيرد على أي انتهاك للاتفاقيات القائمة".وأضاف زامير، في تصريحات رسمية، أن "أسلوب عمل الجيش واضح"، موضحاً أن " قتلت، يوم السبت، رائد سعد، الذي وصفه بأنه أحد أبرز أعضاء الجناح العسكري لحركة "، مشيراً إلى أنه "قاد ونفذ عمليات على مدى أكثر من 30 عاماً، وكان من بين المخططين لهجوم السابع من أكتوبر".واعتبر رئيس الأركان أن "تورط سعد في محاولات حماس لإعادة البناء وتعزيز قدراتها "يمثل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار".وأضاف: "في فترة وجيزة، قمنا باستهداف رئيس أركان ورئيس مقر إنتاج حماس، ولن نسمح للعدو باكتساب المزيد من القوة، وسنرد على أي خرق للاتفاق".وأشار إلى أن " لن تسمح لما وصفها بـ"المنظمات الوكيلة والجيوش الإرهابية" بالتمركز على حدودها"، مؤكدا أن "الجيش يعمل على إحباط هذه التهديدات بشكل استباقي".وأضاف أن "القوات الإسرائيلية متمركزة في الخطوط الأمامية للدفاع، ومنتشرة في نقاط مراقبة، وتعمل على إنشاء خطوط في وسوريا وقطاع غزة".وأكد زامير أن "سياسة الجيش الإسرائيلي واضحة في جميع الساحات، بما في ذلك الساحة "، مشددا على أن "القوات ستواصل العمل لإحباط التهديدات فور ظهورها".وختم رئيس الأركان الإسرائيلي بالقول إن "الوجود العسكري في هذه النقاط يهدف إلى توفير حماية أفضل للسكان، وضمان حرية حركة القوات"، موضحا أنه "على الحدود اللبنانية يتم إنشاء منطقة عازلة ووصف ذلك بمبدأ "الدفاع من الأمام".