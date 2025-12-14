عاجل
الرئيس عون: لضرورة أن يتمتع الجميع بالحس الوطني وبالمسؤولية فللوحدة الوطنية أهمية كبيرة في تعزيز الموقف اللبناني خصوصا خلال المفاوضات
الرئيس عون: لضرورة أن يتمتع الجميع بالحس الوطني وبالمسؤولية فللوحدة الوطنية أهمية كبيرة في تعزيز الموقف اللبناني خصوصا خلال المفاوضات
الرئيس عون: الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة "الميكانيزم"
الرئيس عون: الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة "الميكانيزم"
الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
عربي و دولي

"خطوط أمنية على حدود لبنان".. اسرائيل: سياستنا واضحة!

2025-12-14 | 14:07
&quot;خطوط أمنية على حدود لبنان&quot;.. اسرائيل: سياستنا واضحة!
"خطوط أمنية على حدود لبنان".. اسرائيل: سياستنا واضحة!

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، إن "إسرائيل لن تسمح للعدو بأن يصبح أقوى، وتعمل على إنشاء خطوط أمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة".

وأكد زامير أن "الجيش سيرد على أي انتهاك للاتفاقيات القائمة".

وأضاف زامير، في تصريحات رسمية، أن "أسلوب عمل الجيش واضح"، موضحاً أن "القوات الإسرائيلية قتلت، يوم السبت، رائد سعد، الذي وصفه بأنه أحد أبرز أعضاء الجناح العسكري لحركة حماس"، مشيراً إلى أنه "قاد ونفذ عمليات على مدى أكثر من 30 عاماً، وكان من بين المخططين لهجوم السابع من أكتوبر".

واعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي أن "تورط سعد في محاولات حماس لإعادة البناء وتعزيز قدراتها "يمثل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف: "في فترة وجيزة، قمنا باستهداف رئيس أركان حزب الله ورئيس مقر إنتاج حماس، ولن نسمح للعدو باكتساب المزيد من القوة، وسنرد على أي خرق للاتفاق".

وأشار إلى أن "إسرائيل لن تسمح لما وصفها بـ"المنظمات الوكيلة والجيوش الإرهابية" بالتمركز على حدودها"، مؤكدا أن "الجيش يعمل على إحباط هذه التهديدات بشكل استباقي".

وأضاف أن "القوات الإسرائيلية متمركزة في الخطوط الأمامية للدفاع، ومنتشرة في نقاط مراقبة، وتعمل على إنشاء خطوط أمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة".

وأكد زامير أن "سياسة الجيش الإسرائيلي واضحة في جميع الساحات، بما في ذلك الساحة اللبنانية"، مشددا على أن "القوات ستواصل العمل لإحباط التهديدات فور ظهورها".

وختم رئيس الأركان الإسرائيلي بالقول إن "الوجود العسكري في هذه النقاط يهدف إلى توفير حماية أفضل للسكان، وضمان حرية حركة القوات"، موضحا أنه "على الحدود اللبنانية يتم إنشاء منطقة عازلة ووصف ذلك بمبدأ "الدفاع من الأمام".
 
 
 
