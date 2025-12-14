الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

لبنان تحت "الأنوار" الباريسية… وخطة جديدة! (الأنباء الكويتية)

2025-12-14 | 02:17
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لبنان تحت &quot;الأنوار&quot; الباريسية… وخطة جديدة! (الأنباء الكويتية)
لبنان تحت "الأنوار" الباريسية… وخطة جديدة! (الأنباء الكويتية)

جاء في صحيفة "الأنباء" الكويتية:

أشار مصدر دبلوماسي في بيروت لصحيفة «الأنباء» الكويتية إلى أن فرنسا دخلت مرحلة جديدة من تفعيل حراكها العربي والدولي تجاه لبنان، في ظل ضغوط أمنية وسياسية متزايدة ومخاوف فرنسية من تركه مكشوفاً أمام احتمال التصعيد الإسرائيلي.

وأوضح أن باريس ستشهد هذا الأسبوع اجتماعات مكثفة حول لبنان، في مؤشر إلى قرار فرنسي برفع مستوى الانخراط، خصوصاً عبر دعم الجيش وتحريك المسارات الدبلوماسية، لافتاً إلى أن دعوة قائد الجيش العماد رودولف هيكل تعكس رغبة فرنسية بمقاربة مباشرة لحاجات المؤسسة العسكرية.

وأكد المصدر أن باريس ترى أن التهديد الإسرائيلي لا يزال قائماً، وتكثف جهودها لإقناع واشنطن بالضغط على إسرائيل، معتبرة أن ربط الأزمة حصراً بحزب الله يجعل لبنان الحلقة الأكثر خطورة، فيما تندرج تحركات الموفد جان ـ إيف لودريان ضمن مقاربة شاملة لمنع الانفجار وتثبيت دور الجيش.

وأضاف أن لبنان يراهن على ضغط أميركي يدفع إسرائيل إلى خطوة مقابلة مع تقدم الجيش في جنوب الليطاني، على أن تتضح النتائج في اجتماع لجنة مراقبة وقف الأعمال القتالية يوم الجمعة.

مقالات ذات صلة
لبنان تحت "الأنوار" الباريسية… وخطة جديدة! (الأنباء الكويتية)

محليات

عربي و دولي

باريس

لبنان

إيمانويل ماكرون

فرنسا

الجيش اللبناني

الحكومة اللبنانية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
السويداء.. قنّاص يُصيب عنصرًا من "الحرس الوطني"!
بعد تجميد الغارة.. تطورات ونقاط تفتيش في يانوح!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي: إغتيالات طالت حزب الله
07:25

بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي: إغتيالات طالت حزب الله

صدر عن الجيش الإسرائيلي بيان زعم فيه بأن قواته استهدفت، منذ ساعات الصباح، ثلاثة عناصر من حزب الله في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

07:25

بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي: إغتيالات طالت حزب الله

صدر عن الجيش الإسرائيلي بيان زعم فيه بأن قواته استهدفت، منذ ساعات الصباح، ثلاثة عناصر من حزب الله في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

يحدث الآن

اخترنا لك
بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي: إغتيالات طالت حزب الله
07:25
نتنياهو: سنواصل القتال ولن نسمح لمعاداة السامية بإيقافنا
07:20
نتنياهو: نحن في معركة ضد معاداة السامية العالمية وطريقة مواجهتها هي إدانتها ومكافحتها
07:19
مبنى يانوح.. بيانٌ للجيش اللبناني يحسم الأمر!
06:02
الصحافي تمام نور الدين من باريس لـ"الجديد": فرنسا تطالب الجيش اللبناني بتوثيق ما صادره عبر خرائط من سلاح لحزب الله لتفادي أي ذريعة إسرائيلية بضرب لبنان
03:56
إطلاق نار يوقع قتلى وجرحى باحتفال يهودي (فيديو)
03:52
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025