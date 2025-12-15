عاجل
عربي و دولي

مليون دولار لتغيير حياة "بطل سيدني" (صورة)

2025-12-15
مليون دولار لتغيير حياة &quot;بطل سيدني&quot; (صورة)
مليون دولار لتغيير حياة "بطل سيدني" (صورة)

بعد تصديه لـ"مهاجم حفل حانوكا اليهودي" في سيدني وتعرض للإصابة في كتفه ويده.

أنشأت حملة تبرعات عالمية على موقع gofundme.com لـ"أحمد الأحمد" المواطن الأسترالي السوري الأصل.
وقد حصل الأحمد حتى الآن على مليون دولار من 5000 متبرع وعلى رأسهم الملياردير الأميركي بيل أكرمان الذي تبرع بـ100 ألف دولار.

أحمد الأحمد

سيدني

حملة تبرعات

