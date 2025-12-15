مليون دولار لتغيير حياة "بطل سيدني" (صورة)

قالت الشرطة الأسترالية، إن "الشخصين المشتبه في ضلوعهما في الهجوم الذي وقع على شاطئ بونداي في سيدني هما أب وابنه، وإنها لا تبحث عن مشتبه به ثالث".



وأضافت الشرطة خلال إحاطة إعلامية صباح الإثنين بالتوقيت المحلي، أن "التحقيقات أظهرت أن شخصين فقط هما المسؤولان عن الهجوم على احتفال بعيد يهودي، الذي أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 40 آخرين".