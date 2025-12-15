الدفاع التركية تُسقط مسيّرة!

وأشار البيان إلى أن القوات التركية رصدت وتعقّبت الأثر الجوي وفق الإجراءات الروتينية، ونشرت مقاتلات إف-16 لاعتراضه تحت قيادة حلف شمال الأطلسي والقيادة الوطنية.
ويأتي الحادث بعد تحذير الرئيس رجب طيب إردوغان من احتمال تحول البحر الأسود إلى "منطقة مواجهة" بين روسيا وأوكرانيا، إثر ضربات استهدفت سفنًا في الأسابيع الأخيرة.
قام رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بزيارة أحمد الأحمد، الذي تصدى لهجوم سيدني، في أحد مستشفيات المدينة، ووصفه بأنه "أفضل ما في بلدنا".
أظهر مقطع فيديو، مشاهد من "تشابك بالأيدي وشد شعر وضرب في البرلمان المكسيكي بين أعضاء حزب "مورينا" الحاكم وحزب "بان" المعارض بسبب نية الأول تقليص صلاحيات أو إلغاء سلطة الرقابة ومكافحة الفساد "معهد الشفافية" في البلاد".