الدفاع التركية تُسقط مسيّرة!

وأشار البيان إلى أن رصدت وتعقّبت الأثر الجوي وفق الإجراءات الروتينية، ونشرت مقاتلات إف-16 لاعتراضه تحت قيادة حلف شمال الأطلسي والقيادة الوطنية.

ويأتي الحادث بعد تحذير الرئيس إردوغان من احتمال تحول البحر الأسود إلى "منطقة مواجهة" بين وأوكرانيا، إثر ضربات استهدفت سفنًا في الأسابيع .