في البرلمان.. شد شعر! (فيديو)

قام رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بزيارة أحمد الأحمد، الذي تصدى لهجوم سيدني، في أحد مستشفيات المدينة، ووصفه بأنه "أفضل ما في بلدنا".
ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في كانون الثاني، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الرئيسية التي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بحسب "وفا".وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية ارتفع الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.1 في المئة، ليصل إلى 4304.92 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 4333.20 دولارا.