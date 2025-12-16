في البرلمان.. شد شعر! (فيديو)

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في كانون الثاني، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الرئيسية التي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بحسب "وفا".



وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية ارتفع الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.1 في المئة، ليصل إلى 4304.92 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 4333.20 دولارا.