يسرائيل هيوم عن دبلوماسيين: اجتماع نتنياهو وبراك أسفر عن اتفاق لمواصلة الحوار بشأن لبنان

قام رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بزيارة أحمد الأحمد، الذي تصدى لهجوم سيدني، في أحد مستشفيات المدينة، ووصفه بأنه "أفضل ما في بلدنا".
أظهر مقطع فيديو، مشاهد من "تشابك بالأيدي وشد شعر وضرب في البرلمان المكسيكي بين أعضاء حزب "مورينا" الحاكم وحزب "بان" المعارض بسبب نية الأول تقليص صلاحيات أو إلغاء سلطة الرقابة ومكافحة الفساد "معهد الشفافية" في البلاد".
ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في كانون الثاني، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الرئيسية التي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بحسب "وفا".وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية ارتفع الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.1 في المئة، ليصل إلى 4304.92 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 4333.20 دولارا.