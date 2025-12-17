اسرائيل تستعد: مواجهة عسكرية مع "حزب الله"!

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن " تستعد لمواجهة عسكرية مع مع اقتراب الموعد النهائي لنزع سلاحه جنوبي نهر الليطاني نهاية العام، فيما لا تزال واشنطن ترى إمكانية منع التصعيد".



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن "المواجهة مع باتت حتمية لأن التنظيم "يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع"، وأن أبلغت واشنطن أن لا يقوم بالمهمة المطلوبة".



ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى "تراجع الدعم الأميركي لعمل عسكري إسرائيلي واسع ضد حزب في هذه المرحلة".



وفي وقت سبق، ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن "المؤسسة الأمنية تسعى إلى خوض عدة أيام من القتال في ، يتم خلالها تدمير القدرات العسكرية لحزب الله ليس فقط جنوبي البلاد ولكن في مناطق أخرى، مع التركيز على ، حيث يقوم حزب الله بإعادة تأهيل بنيته التحتية"، وفق الصحيفة الإسرائيلية.



وأشارت "إسرائيل هيوم" إلى أن "نتنياهو سيتحدث مع ترامب حول ضرورة تحرك إسرائيل ضد حزب الله، وتنسيق هذه التحركات معه، في ظل تشكيك إسرائيل في قدرة الجيش نزع سلاح الحزب".



ولفتت إلى أن "الرئيس الأميركي سيسعى لاستنفاد الحلول الدبلوماسية في لبنان قبل اتخاذ أي خطوة حاسمة".