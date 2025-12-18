بعد انتهاكها سيادة إسرائيل.. أميركا تعاقب الجنائية الدولية

فرضت ، عقوبات على قاضيين إضافيين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية رفضهما محاولة إنهاء التحقيق المتعلق بجرائم حرب محتملة في .

و بحسب وكالة (أ.ف.ب) أعلن الأميركي ماركو روبيو أن الجديدة جاءت بعد تصويت جرى يوم الاثنين، انحاز فيه القاضيان إلى غالبية قضاة المحكمة، وأيّدا إصدار أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.



وقال روبيو إن واشنطن “لن تتسامح مع إساءة استخدام السلطة من جانب المحكمة الجنائية الدولية”، معتبراً أن إجراءات المحكمة “تنتهك سيادة وإسرائيل، وتُخضع المواطنين والإسرائيليين بشكل غير قانوني لاختصاص المحكمة”.



وأضاف أن بلاده “ستواصل الرد بعواقب وخيمة وملموسة” على ما وصفه باستخدام المحكمة الجنائية الدولية للقوة القانونية وتجاوز صلاحياتها.



وبهذه الخطوة، يرتفع عدد قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم إدارة الرئيس الأميركي عقوبات إلى ما لا يقل عن ثمانية قضاة، إضافة إلى ثلاثة مدعين عامين على الأقل، من بينهم المدعي العام كريم خان.