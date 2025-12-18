الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

بعد انتهاكها سيادة إسرائيل.. أميركا تعاقب الجنائية الدولية

2025-12-18 | 13:47
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد انتهاكها سيادة إسرائيل.. أميركا تعاقب الجنائية الدولية
بعد انتهاكها سيادة إسرائيل.. أميركا تعاقب الجنائية الدولية

فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على قاضيين إضافيين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية رفضهما محاولة إسرائيل إنهاء التحقيق المتعلق بجرائم حرب محتملة في قطاع غزة.

و بحسب وكالة (أ.ف.ب) أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن العقوبات الجديدة جاءت بعد تصويت جرى يوم الاثنين، انحاز فيه القاضيان إلى غالبية قضاة المحكمة، وأيّدا إصدار أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وقال روبيو إن واشنطن “لن تتسامح مع إساءة استخدام السلطة من جانب المحكمة الجنائية الدولية”، معتبراً أن إجراءات المحكمة “تنتهك سيادة الولايات المتحدة وإسرائيل، وتُخضع المواطنين الأميركيين والإسرائيليين بشكل غير قانوني لاختصاص المحكمة”.

وأضاف أن بلاده “ستواصل الرد بعواقب وخيمة وملموسة” على ما وصفه باستخدام المحكمة الجنائية الدولية للقوة القانونية وتجاوز صلاحياتها.

وبهذه الخطوة، يرتفع عدد قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات إلى ما لا يقل عن ثمانية قضاة، إضافة إلى ثلاثة مدعين عامين على الأقل، من بينهم المدعي العام الرئيسي كريم خان.
مقالات ذات صلة
بعد انتهاكها سيادة إسرائيل.. أميركا تعاقب الجنائية الدولية

عربي و دولي

الجنائية الدولية

أميركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أحتجاجات من نوع آخر.. والسبب "البقر" (فيديو)
بالفيدبو.. دبكة سعودية تحت الثلوج

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
تتويج المغرب بكأس العرب.. مراسل الجديد ينقل الحدث - شاهد البث
16:07
فوز المغرب ببطولة كأس العرب بعد فوزه على الأردن بنتيجة 3-2
13:52
المملكة لم تلتمس هلال حزب الله | التفاصيل ضمن (المشهد السياسي) بالنشرة المسائية
12:22
وزارة الخزانة الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات على سفن مرتبطة بإيران
10:22
امطار غير مسبوقة تغمر الدوحة (فيديو)
08:54
الحدث- الحلقة الكاملة - 18-12-2025
08:30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
يُقال
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025