بعد انتهاكها سيادة إسرائيل.. أميركا تعاقب الجنائية الدولية

و بحسب وكالة (أ.ف.ب) أعلن وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو أن العقوبات
الجديدة جاءت بعد تصويت جرى يوم الاثنين، انحاز فيه القاضيان إلى غالبية قضاة المحكمة، وأيّدا إصدار أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقال روبيو إن واشنطن “لن تتسامح مع إساءة استخدام السلطة من جانب المحكمة الجنائية الدولية”، معتبراً أن إجراءات المحكمة “تنتهك سيادة الولايات المتحدة
وإسرائيل، وتُخضع المواطنين الأميركيين
والإسرائيليين بشكل غير قانوني لاختصاص المحكمة”.
وأضاف أن بلاده “ستواصل الرد بعواقب وخيمة وملموسة” على ما وصفه باستخدام المحكمة الجنائية الدولية للقوة القانونية وتجاوز صلاحياتها.
وبهذه الخطوة، يرتفع عدد قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب
عقوبات إلى ما لا يقل عن ثمانية قضاة، إضافة إلى ثلاثة مدعين عامين على الأقل، من بينهم المدعي العام الرئيسي
كريم خان.