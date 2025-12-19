عقوبات على شخصيات من فلول بشار الأسد!

فرضت بريطانيا عقوبات على أفراد ومنظمات قالت إنهم مرتبطون بأعمال عنف ارتكبت بحق المدنيين في ، وبعضهم كان يدعم حكومة الرئيس المخلوع مالياً.

وجاء في بيان "إن الإجراءات الحكومية تستهدف أفراد ضالعين في أعمال العنف بمنطقة الساحل في في آذار"، وكذلك أعمال العنف التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في البلاد.



وقال التلفزيون السوري، أن "الحكومة فرضت عقوبات على شخصيات من فلول النظام بالإضافة إلى أفراد وكيانات في على خلفية أحداث الساحل".



وأضاف أن " شملت ضباطاً وعناصر في النظام المخلوع وهم غياث دلة ومقداد لؤي فتحية وعماد خوري ومدلل خوري، وشملت أيضا كلا من الجاسم وسيف الدين بولاد وفرق الحمزة والسلطان مراد والسلطان سليمان شاه التابعين لوزارة الدفاع السورية".