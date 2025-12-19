عقوبات على شخصيات من فلول بشار الأسد!

وجاء في بيان "إن الإجراءات الحكومية تستهدف أفراد ضالعين في أعمال العنف بمنطقة الساحل في سوريا
في آذار"، وكذلك أعمال العنف التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في البلاد.
وقال التلفزيون السوري، أن "الحكومة البريطانية
فرضت عقوبات على شخصيات من فلول النظام بالإضافة إلى أفراد وكيانات في وزارة الدفاع السورية
على خلفية أحداث الساحل".
وأضاف أن "العقوبات
شملت ضباطاً وعناصر في النظام المخلوع وهم غياث دلة ومقداد لؤي فتحية وعماد خوري ومدلل خوري، وشملت أيضا كلا من محمد
الجاسم وسيف الدين بولاد وفرق الحمزة والسلطان مراد والسلطان سليمان شاه التابعين لوزارة الدفاع السورية".