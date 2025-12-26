في الجنوب.. اليونيفيل يتعرض لإطلاق نار!

ولم تُسجل أضرار بممتلكات اليونيفيل، لكن صوت إطلاق النار تسبب بإصابة أحد جنود حفظ السلام بارتجاج طفيف في الأذن.

وفي حادثة منفصلة، أُبلغ عن إطلاق نار من الجانب قرب دورية أخرى لليونيفيل في بلدة كفرشوبا خلال مهمة روتينية.

وكانت اليونيفيل قد أبلغت الجيش الإسرائيلي مسبقاً بالأنشطة في المناطق الحساسة، حسب الإجراءات المعتادة. ويُعدّ إطلاق النار على جنود حفظ السلام أو بالقرب منهم انتهاكاً خطيراً لقرار 1701، فيما دعت اليونيفيل الجيش الإسرائيلي إلى الكف عن أي أعمال عدوانية تجاه قواتها.