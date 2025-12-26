عاجل
الرئيس عون يدين الاعتداء الارهابي على المسجد في حمص: ندعم سوريا في حربها ضد الإرهاب وفي سعيها إلى بناء دولة الحرية والديمقراطية والحداثة والسماح
الرئيس عون يدين الاعتداء الارهابي على المسجد في حمص: ندعم سوريا في حربها ضد الإرهاب وفي سعيها إلى بناء دولة الحرية والديمقراطية والحداثة والسماح
4 آب "الحقيقة الضائعة"
البرامج
الجديد
08:33
في الضاحية.. فواتير كهرباء لأبنية مدمرة! (صورة)
04:02
ترامب يفي بوعده ويطلق الصاروخ - شاهد الفيديو
01:31
تصدي بطولي لسقوط من الطابق الثالث - شاهد الفيديو
12:37
بالفيديو.. شخصيات سورية تقع في فخ "أبو عمر"
2025-12-25
بالفيديو.. سرب من الطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء لبنان
عربي و دولي
انفجار داخل جامع الامام علي بن ابي طالب للطائفة العلوية في حي وادي الذهب في حمص اثناء تواجد المصلين
2025-12-26 | 04:47
انفجار داخل جامع الامام علي بن ابي طالب للطائفة العلوية في حي وادي الذهب في حمص اثناء تواجد المصلين
سانا عن مصدر أمني: التحقيقات الأولية تفيد بأن الانفجار في المسجد بحي وادي الذهب بحمص ناجم عن عبوات ناسفة
الشرع بين المصلّين.. وهدية من المملكة (فيديو)
مصادر قضائية للجديد: عائلة الإمام موسى الصدر لم تطلب ايَّ تعويضات مادية في عريضة الادعاء
انفجار داخل جامع الامام علي بن ابي طالب للطائفة العلوية في حي وادي الذهب في حمص اثناء تواجد المصلين
عربي و دولي
سانا: 3 قتلى و5 مصابين في حصيلة أولية لانفجار حمص
نتنياهو والشرع: اجتماع محتمل؟
08:13
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: الاتفاق مع أرض الصومال يأتي في إطار اتفاقيات أبراهام التي وقعت بمبادرة من ترامب
08:13
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: الاتفاق مع أرض الصومال يأتي في إطار اتفاقيات أبراهام التي وقعت بمبادرة من ترامب
06:28
هيئة البث الإسرائيلية: قتيلان وإصابة 6 آخرين دهسا وطعنا بمنطقة بيسان
06:28
هيئة البث الإسرائيلية: قتيلان وإصابة 6 آخرين دهسا وطعنا بمنطقة بيسان
05:29
سانا عن مصدر أمني: التحقيقات الأولية تفيد بأن الانفجار في المسجد بحي وادي الذهب بحمص ناجم عن عبوات ناسفة
05:29
سانا عن مصدر أمني: التحقيقات الأولية تفيد بأن الانفجار في المسجد بحي وادي الذهب بحمص ناجم عن عبوات ناسفة
محليات
09:01
التقدمي يستنكر التفجير في حمص: نثمّن حملة سوريا ضد الارهاب
محليات
08:53
الرئيس عون يدين الاعتداء الارهابي على المسجد في حمص: ندعم سوريا في حربها ضد الإرهاب وفي سعيها إلى بناء دولة الحرية والديمقراطية والحداثة والسماح
محليات
08:48
الرئيس عون معزياً الشرع: نجدد دعمنا لسوريا في حربها ضد الإرهاب
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: الاتفاق مع أرض الصومال يأتي في إطار اتفاقيات أبراهام التي وقعت بمبادرة من ترامب
08:13
هيئة البث الإسرائيلية: قتيلان وإصابة 6 آخرين دهسا وطعنا بمنطقة بيسان
06:28
سانا عن مصدر أمني: التحقيقات الأولية تفيد بأن الانفجار في المسجد بحي وادي الذهب بحمص ناجم عن عبوات ناسفة
05:29
تفجير انتحاري في مسجد بحمص (فيديو)
05:15
سانا: 3 قتلى و5 مصابين في حصيلة أولية لانفجار حمص
05:14
نتنياهو والشرع: اجتماع محتمل؟
02:02
08:48
الرئيس عون معزياً الشرع: نجدد دعمنا لسوريا في حربها ضد الإرهاب
18:43
ترامب: بتوجيه مني نفّذت الولايات المتحدة ضربة قوية ومميتة ضد إرهابيي داعش في شمال غرب نيجيريا
2025-11-04
وزير الإعلام بول مرقص لـ"الجديد": كل وزير في اللجنة قدّم صيغة تطبيق قانون الإنتخابات وهناك ٣ اقتراحات ستقدّم الى مجلس الوزراء لمناقشتها
2025-12-22
الرئيس عون: انا لا اقف طرفاً مع احد ضد الآخر انما ما أقوله هو ان المجلس النيابي يمثل النظام الديمقراطي ويجب ان يكون الكلام والنقاش داخل المجلس
2025-10-17
بري تابع وسلام آخر المستجدات السياسية
2025-12-23
بالفيديو: عائلة "ابو عمر" تخرج عن صمتها!
بالفيديو
بالفيديو
07:13
الحدث - وليد أبو سليمان_ الحلقة الكاملة 26-12-2025
13:25
مقدمة النشرة المسائية 25-12-2025
2025-12-25
يوسف دياب يكشف ملابسات عملية اختطاف أحمد شكر (فيديو)
2025-12-25
قداس الميلاد في بكركي بحضور الرئيس عون.. التفاصيل مع مراسل الجديد
2025-12-24
مقدمة النشرة المسائية 24-12-2025
2025-12-24
أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة
محليات
11:11
"بابا نعيم".. رسالة من ادرعي لقاسم
محليات
11:11
"بابا نعيم".. رسالة من ادرعي لقاسم
محليات
00:54
لبنان على موعد مع منخفض جوي عنيف… استعدوا
محليات
00:54
لبنان على موعد مع منخفض جوي عنيف… استعدوا
محليات
23:58
تقارير استخباراتية وتقسيم… نتنياهو يتحضّر (نداء الوطن)
محليات
23:58
تقارير استخباراتية وتقسيم… نتنياهو يتحضّر (نداء الوطن)
محليات
12:00
"القضاء على شخص بارز في فيلق القدس".. ادرعي يزعم
محليات
12:00
"القضاء على شخص بارز في فيلق القدس".. ادرعي يزعم
محليات
00:40
الذهب يواصل التحليق ويسجّل رقمًا قياسيًا… فكم بلغ؟
محليات
00:40
الذهب يواصل التحليق ويسجّل رقمًا قياسيًا… فكم بلغ؟
منوعات
01:31
تصدي بطولي لسقوط من الطابق الثالث - شاهد الفيديو
منوعات
01:31
تصدي بطولي لسقوط من الطابق الثالث - شاهد الفيديو
