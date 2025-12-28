نتنياهو سيطلب "الضوء الأخضر".. ولكن!

ومن المتوقع أن يقدم نتنياهو خلال اللقاء أدلة على نشاط في برنامجها الصاروخي الباليستي وإعادة بناء دفاعاتها الجوية، معتبرًا ذلك تهديدًا أكبر من برنامجها النووي. كما سيطلب "الضوء الأخضر" الأمريكي لهجوم محتمل على إيران.

وفي ملف غزة، سيؤكد نتنياهو رفض الانتقال للمرحلة الثانية من خطة إلا بعد تسليم أسلحتها ودفن الرهينة الأخير . تأتي هذه الزيارة الخامسة لنتنياهو هذا العام، وسط ضغوط داخلية للتركيز على التهديد .