مظاهرات في الساحل السوري.. ومطالبة بالفيدرالية

أفاد "تلفزيون سوريا" بأن "مدنًا وبلدات في وطرطوس وريف حماة تشهد مظاهرات تطالب بالفيدرالية وإطلاق سراح موقوفين من فلول النظام المخلوع،

وذلك استجابة لدعوة رئيس الأعلى، غزال غزال". كما أن "عشرات الأشخاص تجمعوا في دوار الأزهري بمدينة جبلة ورفعوا لافتات أكدت على السلمية، كما طالبوا بالإفراج عن الموقوفين من قوات النظام المخلوع وببتطبيق نظام اللامركزية والفيدرالية".