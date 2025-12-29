الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
13
o
البقاع
1
o
الجنوب
15
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
06:13
عن السلام مع إسرائيل.. هذا ما قاله طوني فرنجية لـ"الجديد" (فيديو)
03:29
أسوأ 5 عملات..أين لبنان؟ - شاهد الفيديو
02:53
السيارة تشتعل وتثير الفوضى! - شاهد الفيديو
2025-12-28
زار قطر وتركيا.. مسؤول في "حزب الله" يتحرك - شاهد الفيديو
2025-12-28
لحظة طعن متظاهر في الساحل السوري - شاهد الفيديو
عربي و دولي
ترامب: الاتفاقيات الإبراهيمية "إنجاز عظيم" وسيتم انضمام مزيد من الدول لها
2025-12-29 | 16:17
A-
A+
ترامب: الاتفاقيات الإبراهيمية "إنجاز عظيم" وسيتم انضمام مزيد من الدول لها
مقالات ذات صلة
ترامب: نأمل أن تنضم المملكة العربية السعودية للاتفاقات الإبراهيمية
ترامب: إنه يوم عظيم للعالم العربي والإسلامي ولإسرائيل ولجميع الدول المحيطة
ترامب: أنجزت الكثير في إسرائيل ومصر وعلى الدول العظيمة التي عملت طويلاً من أجل المنطقة أن تتكاتف وتنجز المهمة
ترامب: الاتفاقيات الإبراهيمية "إنجاز عظيم" وسيتم انضمام مزيد من الدول لها
عربي و دولي
الاتفاقيات
الإبراهيمية
"إنجاز
عظيم"
وسيتم
انضمام
الدول
العودة الى الأعلى
سنرد بشكل قاسٍٍ.. إيران تكثف استعداداتها وتحذر
وزير الداخلية التركي: مقتل ثلاثة عناصر أمن في عملية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في تركيا
اقرأ ايضا في عربي و دولي
16:18
ترامب: أمام إيران فرصة وعليهم أن يستغلوها
16:18
ترامب: أمام إيران فرصة وعليهم أن يستغلوها
16:12
ترامب: الأمور ستسير على ما يرام بين إسرائيل وسوريا وسأجعل الأمور أفضل بين نتنياهو والشرع
16:12
ترامب: الأمور ستسير على ما يرام بين إسرائيل وسوريا وسأجعل الأمور أفضل بين نتنياهو والشرع
16:05
ترامب: أحترم الشرع وهو شخص قوي تحتاجه سوريا في الوقت الحالي وعلاقتنا به جيدة
16:05
ترامب: أحترم الشرع وهو شخص قوي تحتاجه سوريا في الوقت الحالي وعلاقتنا به جيدة
يحدث الآن
محليات
00:48
بري مصرّ والمعارضة تتحرّك (نداء الوطن)
رياضات متنوعة
00:19
مأساة في بانتيكوسا: انهيارٌ ثلجي يخلّف ثلاث قتلى ومصابة
كرة القدم
00:18
قصة جوناه فابيش في "الكان": رحلة تجمع أوروبا وإفريقيا
اخترنا لك
ترامب: أمام إيران فرصة وعليهم أن يستغلوها
16:18
ترامب: الأمور ستسير على ما يرام بين إسرائيل وسوريا وسأجعل الأمور أفضل بين نتنياهو والشرع
16:12
ترامب: أحترم الشرع وهو شخص قوي تحتاجه سوريا في الوقت الحالي وعلاقتنا به جيدة
16:05
ترامب: حماس وافقت على نزع سلاحها وعليها تنفيذ ذلك
15:56
نتنياهو: اللقاء مع ترامب كان مثمرًا للغاية
15:55
ترامب: سنواصل دعم إسرائيل
15:55
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-12-13
طرابلس تضيء شجرة الميلاد (فيديو)
2025-12-12
وزير الاعلام بول مرقص يتلو مقررات جلسة مجلس الوزراء - شاهد البث المباشر
2025-12-19
أسعار المحروقات… نقابة المحطات تصدر جدولًا جديدًا
16:12
ترامب: الأمور ستسير على ما يرام بين إسرائيل وسوريا وسأجعل الأمور أفضل بين نتنياهو والشرع
06:13
عن السلام مع إسرائيل.. هذا ما قاله طوني فرنجية لـ"الجديد" (فيديو)
2025-10-13
سلاف فواخرجي تدعم الكاتب حسن يوسف بعد فصله من اتحاد الكتّاب العرب: "الوجود في الوجدان أهم وأبقى
بالفيديو
بالفيديو
13:00
مقدمة النشرة المسائية 29-12-2025
05:35
باتريك داوود يكشف سرا عن حفلة نانسي عجرم في إندونيسيا: "صدمة حياتي"
04:34
عبير نعمة تحيي حفلا استثنائيا لمناسبة عيد الميلاد في زحلة وتكشف عن خططها وامنياتها
2025-12-28
مقدمة النشرة المسائية 28-12-2025
2025-12-28
يارا بو منصف تعلق لاول مرة على تشبيهها بـ دانييلا رحمة وتعترف: مش سهلة تلاقي حدا تحبه
2025-12-27
مقدمة النشرة المسائية 27-12-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
08:41
نتنياهو في "مأزق".. تقرير أميركي يكشف!
عربي و دولي
08:41
نتنياهو في "مأزق".. تقرير أميركي يكشف!
محليات
07:05
"يا شباب حزب الله".. مواقف جديدة لـ جعجع!
محليات
07:05
"يا شباب حزب الله".. مواقف جديدة لـ جعجع!
منوعات
03:38
لبنان على موعد مع منخفض جوي شديد… استعدوا للعواصف
منوعات
03:38
لبنان على موعد مع منخفض جوي شديد… استعدوا للعواصف
محليات
03:44
بري: مشروع الحكومة مرفوض
محليات
03:44
بري: مشروع الحكومة مرفوض
محليات
08:38
"إجراءات أمنية".. ليلة رأس السنة!
محليات
08:38
"إجراءات أمنية".. ليلة رأس السنة!
محليات
07:14
بري استقبل وزير البترول المصري ووفداً من قوى الأمن الداخلي
محليات
07:14
بري استقبل وزير البترول المصري ووفداً من قوى الأمن الداخلي
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025