الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

دولة الإمارات: الشحنة التي رست في المكلا باليمن لم تكن تحمل أسلحة ولم تكن موجهة لأي جهة يمنية بل للقوات الإماراتية

2025-12-30 | 07:09
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
دولة الإمارات: الشحنة التي رست في المكلا باليمن لم تكن تحمل أسلحة ولم تكن موجهة لأي جهة يمنية بل للقوات الإماراتية
دولة الإمارات: الشحنة التي رست في المكلا باليمن لم تكن تحمل أسلحة ولم تكن موجهة لأي جهة يمنية بل للقوات الإماراتية
مقالات ذات صلة
دولة الإمارات: الشحنة التي رست في المكلا باليمن لم تكن تحمل أسلحة ولم تكن موجهة لأي جهة يمنية بل للقوات الإماراتية

عربي و دولي

الإمارات:

الشحنة

المكلا

باليمن

أسلحة

موجهة

يمنية

للقوات

الإماراتية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"نأسف لما ورد".. بيان للإمارات
الإمارات: نؤكد حرصنا الدائم على أمن واستقرار المملكة السعودية واحترامها الكامل لسيادتها وأمنها الوطني

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"نأسف لما ورد".. بيان للإمارات
07:42

"نأسف لما ورد".. بيان للإمارات

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان عن أسفها الشديد لما ورد في بيان المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تضمنه من مغالطات جوهرية، حول دور دولة الإمارات في الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية.

07:42

"نأسف لما ورد".. بيان للإمارات

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان عن أسفها الشديد لما ورد في بيان المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تضمنه من مغالطات جوهرية، حول دور دولة الإمارات في الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية.

في اللاذقية التجوّل ليلاً ممنوع.. بيان من الداخلية السورية
06:47

في اللاذقية التجوّل ليلاً ممنوع.. بيان من الداخلية السورية

فرضت السلطات السورية حظر تجوال ليليا في مدينة اللاذقية وفق ما أفادت وزارة الداخلية، غداة أعمال عنف طائفية في أحياء ذات غالبية علوية. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان "فرض حظر تجوال في مدينة اللاذقية اعتبارا من الساعة الخامسة (عصرا) من يوم الثلاثاء" وحتى السادسة صباحا من اليوم التالي، مشيرة الى أنه "لا يشمل الحالات الطارئة".

06:47

في اللاذقية التجوّل ليلاً ممنوع.. بيان من الداخلية السورية

فرضت السلطات السورية حظر تجوال ليليا في مدينة اللاذقية وفق ما أفادت وزارة الداخلية، غداة أعمال عنف طائفية في أحياء ذات غالبية علوية. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان "فرض حظر تجوال في مدينة اللاذقية اعتبارا من الساعة الخامسة (عصرا) من يوم الثلاثاء" وحتى السادسة صباحا من اليوم التالي، مشيرة الى أنه "لا يشمل الحالات الطارئة".

يحدث الآن

اخترنا لك
"نأسف لما ورد".. بيان للإمارات
07:42
الإمارات: نؤكد حرصنا الدائم على أمن واستقرار المملكة السعودية واحترامها الكامل لسيادتها وأمنها الوطني
07:08
في اللاذقية التجوّل ليلاً ممنوع.. بيان من الداخلية السورية
06:47
الخارجية السعودية: نأسف لما قامت به دولة الإمارات من ضغط على قوات الانتقالي الجنوبي
01:47
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: إعلان حالة الطوارئ في كل أراضي الجمهورية بدءا من اليوم ولمدة 90 يوما
01:27
ترامب: أمام إيران فرصة وعليهم أن يستغلوها
16:18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025