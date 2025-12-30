وزارة الدفاع الاماراتية تعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن

أعلنت في دولة المتحدة في بيان أن "دولة الإمارات شاركت ضمن التحالف منذ عام 2015 دعماً للشرعية في اليمن، ولدعم الجهود الدولية في التنظيمات الإرهابية، ولتحقيق أمن واستقرار اليمن الشقيق، وقد قدّم أبناء الإمارات تضحيات جسيمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف".

واشارت الى أن المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في الجمهورية اليمنية عام 2019 بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، فيما اقتصر ما تبقى من تواجد على فرق مختصة ضمن جهود وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين".

واضافت: "ونظراً للتطورات وما قد يترتب عليها من تداعيات على وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب، فإن وزارة الدفاع تعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين".

وأكدت أن "هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة".