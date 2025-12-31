الأخبار
عربي و دولي

أدرعي يزعم بحصاد العام: هذا هو عدد انتهاكات حزب الله للاتفاق!

2025-12-31 | 02:59
أدرعي يزعم بحصاد العام: هذا هو عدد انتهاكات حزب الله للاتفاق!
أدرعي يزعم بحصاد العام: هذا هو عدد انتهاكات حزب الله للاتفاق!

نشر المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي، عبر حسابه على منصة "إكس"، منشوراً، زعم فيه:

"أهم معطيات الجيش الاسرائيلي في ختام العام 2025: شن نحو 20,900 غارة وتنفيذ نحو 430 عملية على الجبهات المتعددة 

في قطاع غزة: عمل الجيش لضرب قدرات حماس العسكرية حيث قضى خلال العام المنصرم على 4 عناصر برتبة قائد لواء و14 برتبة قائد كتيبة و53 برتبة قائد سرية. كما تم استهداف نحو 19,530 هدفًا وتدمير نحو 13,910 بنية تحتية ومهاجمة نحو 270 مستودع أسلحة. 

في لبنان، استهدفنا خلال العام المنصرم على نحو 380 عنصراً من حزب الله وهاجمنا نحو 950 هدفًا عسكريًا ومنها 210 منصة إطلاق ومستودع أسلحة ونحو 140 مبنى عسكري ونحو 60 فتحة نفق. كما سجل نحو 1,920 انتهاكًا لاتفاق وقف النار من قبل حزب الله.

من بين عناصر حزب الله البارزين الذين تم استهدافهم: علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله وحسن كمال مسؤول القذائف المضادة للدروع في جبهة الجنوب وعباس حسن كركي مسؤول اللوجستيات في قيادة الجنوب في حزب الله وخضر سعيد هاشم مسؤول القوة البحرية في وحدة الرضوان.

خلال عملية الأسد الصاعد في ايران أغار الجيش على نحو 1500 هدف واستهدف نحو 30 من كبار مسؤولي القيادة العسكرية الايرانية إلى جانب 11 عالمًا نوويًا. 

على الجبهة اليمنية نفذ الجيش نحو 20 ضربة عسكرية مركزة بمشاركة 180 طائرة حربية استهدف خلالها نحو 230 هدفًا عسكريًا واستهدف على 13 من قادة النظام  وفي مقدمتهم محمد الغماري قائد أركان النظام الحوثي. 

في الضفة الغربية، استهدفت القوات الاسرائيلية نحو 230 عنصرًا واعتقلت نحو 7400 مطلوبًا أمنيًا ومن بينهم نحو 1190 عنصرًا "حمساويًا" بالإضافة إلى مصادرة نحو 1340 قطعة سلاح وضبط نحو 16.48 مليون، وتم هدم 30 منزل وشقة تعود لعناصر فلسطينية".
