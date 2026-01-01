الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
15
o
البقاع
7
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
12:02
لحظة الصاعقة على الصرفند (فيديو)
07:57
بين لبنان وسوريا.. جسر مهدد بالانهيار! (فيديو)
06:18
بعد 150 عاماً على تأسيسها.. نيران ضخمة في كنيسة! (فيديو)
05:20
بحضور نتنياهو.. ترامب يكشف عن أمنيته للعام 2026! (فيديو)
04:44
لمناسبة العام 2026.. أكبر عرض للطائرات المسيرة! (فيديو)
عربي و دولي
وكالة فارس الإيرانية: 3 قتلى و17 مصابا بهجوم لمثيري شغب على مقر للشرطة بمدينة أزنا بمحافظة لرستان
2026-01-01 | 12:35
A-
A+
وكالة فارس الإيرانية: 3 قتلى و17 مصابا بهجوم لمثيري شغب على مقر للشرطة بمدينة أزنا بمحافظة لرستان
مقالات ذات صلة
سانا: 3 قتلى و5 مصابين في حصيلة أولية لانفجار حمص
مأساة في بانتيكوسا: انهيارٌ ثلجي يخلّف ثلاث قتلى ومصابة
الشرطة الأسترالية توجّه تهم الإرهاب وقتل 15 شخصاً لمنفّذ هجوم سيدني
وكالة فارس الإيرانية: 3 قتلى و17 مصابا بهجوم لمثيري شغب على مقر للشرطة بمدينة أزنا بمحافظة لرستان
عربي و دولي
الإيرانية:
مصابا
بهجوم
لمثيري
للشرطة
بمدينة
بمحافظة
لرستان
العودة الى الأعلى
"2026 عام حاسم".. ماذا قال رئيس الأركان الاسرائيلي؟
"إضعاف حزب الله وعملية عسكرية".. على طاولة نتنياهو!
اقرأ ايضا في عربي و دولي
14:05
الجزيرة: الوثائق تكشف أن سهيل الحسن جهز مكتبا ضخما في لبنان قرب الحدود السورية ليكون مقر قيادة وإدارة عمليات فلول النظام السابق
14:05
الجزيرة: الوثائق تكشف أن سهيل الحسن جهز مكتبا ضخما في لبنان قرب الحدود السورية ليكون مقر قيادة وإدارة عمليات فلول النظام السابق
14:02
الجزيرة: وثائق تكشف أن نحو 20 طيارا في قوات النظام السوري السابق يقيمون في لبنان ويحاولون الانضمام إلى الفلول
14:02
الجزيرة: وثائق تكشف أن نحو 20 طيارا في قوات النظام السوري السابق يقيمون في لبنان ويحاولون الانضمام إلى الفلول
13:27
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو أوضح لترامب أنه لن يكون هناك أي تدخل تركي في غزة
13:27
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو أوضح لترامب أنه لن يكون هناك أي تدخل تركي في غزة
يحدث الآن
خاص الجديد
14:38
بفيديو اعتراف.. أول ظهور لأبو عمر "الامير الوهمي" (فيديو)
فن
14:30
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2026 عن الشامي : محسود
محليات
14:13
سقوط 7 جرحى في إشكال عائلي داخل مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت
اخترنا لك
الجزيرة: الوثائق تكشف أن سهيل الحسن جهز مكتبا ضخما في لبنان قرب الحدود السورية ليكون مقر قيادة وإدارة عمليات فلول النظام السابق
14:05
الجزيرة: وثائق تكشف أن نحو 20 طيارا في قوات النظام السوري السابق يقيمون في لبنان ويحاولون الانضمام إلى الفلول
14:02
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو أوضح لترامب أنه لن يكون هناك أي تدخل تركي في غزة
13:27
رئيس دولة الإمارات وأمير قطر يبحثان هاتفيا المستجدات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك
11:42
في ايران.. مواجهات بين متظاهرين وقوى الأمن
07:55
مخطط إرهابي ليلة رأس السنة؟.. الداخلية السورية تكشف
05:46
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-07-16
مكسيم خليل برسالة تضامنية مؤثرة بعد احداث السويداء: افسحوا المجال للغة العقل
2025-12-22
مراسل الجديد: الرئيس عون التقى رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء
2025-12-22
الفلول بينكم.. ترقبوا التقرير الخاص في النشرة المسائية
2025-12-14
غسان حجار لـ #وهلق_شو: الرئيس بري يفاوض بشكل جدي على المستويات كافة
04:44
لمناسبة العام 2026.. أكبر عرض للطائرات المسيرة! (فيديو)
07:38
تابعوا الجزء الثاني من NeshanXLeila الليلة بعد نشرة الاخبار المسائية على الجديد
بالفيديو
بالفيديو
14:30
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2026 عن الشامي : محسود
14:00
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ اليسا في عام 2026 : سنرى الدمعة في عينيها
13:25
مقدمة النشرة المسائية 01-01-2026
2025-12-31
مقدمة النشرة المسائية 31-12-2025
2025-12-31
خلي عينك عالجديد وقول «الجديد» مش «الو» حتى تختم 2025 بجوائز مميزة وكاش💸
2025-12-31
خلي عينك عالجديد وقول «الجديد» مش «الو» حتى تختم 2025 بجوائز مميزة وكاش💸
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
06:36
متى ينحسر المنخفض الجوي؟
محليات
06:36
متى ينحسر المنخفض الجوي؟
خاص الجديد
05:02
ملف "خلدون عريمط".. الجديد تكشف: لائحة الأسماء طويلة!
خاص الجديد
05:02
ملف "خلدون عريمط".. الجديد تكشف: لائحة الأسماء طويلة!
محليات
02:21
الاستهدافات الاسرائيلية ستدخل في العمق البنيوي لـ "حزب الله"! (الانباء الكويتية)
محليات
02:21
الاستهدافات الاسرائيلية ستدخل في العمق البنيوي لـ "حزب الله"! (الانباء الكويتية)
محليات
07:00
عن ملف "أبو عمر".. بيان توضيحي من النائب فؤاد مخزومي
محليات
07:00
عن ملف "أبو عمر".. بيان توضيحي من النائب فؤاد مخزومي
عربي و دولي
02:09
"2026 عام حاسم".. ماذا قال رئيس الأركان الاسرائيلي؟
عربي و دولي
02:09
"2026 عام حاسم".. ماذا قال رئيس الأركان الاسرائيلي؟
محليات
05:37
"لا من قريب ولا من بعيد".. بيان لدار الفتوى حول "الأمير" المزعوم!
محليات
05:37
"لا من قريب ولا من بعيد".. بيان لدار الفتوى حول "الأمير" المزعوم!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026