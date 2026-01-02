مواجهات عنيفة في إيران (فيديو)

وقع عمدة نيويورك الجديد، زهران ممداني، أول أمر تنفيذي في ولايته، قضى بإلغاء حظر مقاطعة إسرائيل، إضافة إلى إلغاء جميع الأوامر التنفيذية التي أصدرها سلفه إريك آدامز بعد اتهامه بالفساد الفيدرالي في أيلول 2024.