سي إن إن: إدارة ترامب تُبلغ قيادة الكونغرس بعملية اعتقال مادورو
سي إن إن: إدارة ترامب تُبلغ قيادة الكونغرس بعملية اعتقال مادورو
05:04
شلالات جزين اليوم (فيديو)
11:18
هل أصبحنا أسرى الشاشات؟ (شاهد الفيديو)
2026-01-02
لحظات من الرعب.. إنقاذ قارب على حافة سد - شاهد الفيديو
2026-01-02
حريق قاتل ليلة رأس السنة - شاهد الفيديو
2026-01-02
رياح تسقط مسنة أرضًا - شاهد الفيديو
عربي و دولي
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا
2026-01-03 | 04:25
2026-01-03 | 04:25
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا
مقالات ذات صلة
ترامب: الولايات المتحدة شنت ضربات ضد فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو الذي جرى اعتقاله واقتياده خارج فنزويلا
بعد ضربات فنزويلا.. ترامب يعلن إعتقال مادورو
صفعة نفطية: الولايات المتحدة تصادر ناقلة عملاقة قبالة فنزويلا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا
عربي و دولي
الأميركي
دونالد
ترامب:
الولايات
المتحدة
ضربات
موسعة
فنزويلا
العودة الى الأعلى
ترامب: الولايات المتحدة شنت ضربات ضد فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو الذي جرى اعتقاله واقتياده خارج فنزويلا
الخارجية الإيرانية تندد بـ"الهجوم العسكري الأميركي" على فنزويلا
اقرأ ايضا في عربي و دولي
08:16
آخر مقابلة للرئيس الفنزويلي مادورو قبل إعتقاله (فيديو)
08:16
آخر مقابلة للرئيس الفنزويلي مادورو قبل إعتقاله (فيديو)
05:26
نائب وزير الخارجية الأمريكي: مادورو سيمثل أخيرا أمام العدالة على جرائمه
05:26
نائب وزير الخارجية الأمريكي: مادورو سيمثل أخيرا أمام العدالة على جرائمه
05:07
نائبة الرئيس الفنزويلي: نطالب بإثبات أن مادورو وزوجته على قيد الحياة
05:07
نائبة الرئيس الفنزويلي: نطالب بإثبات أن مادورو وزوجته على قيد الحياة
يحدث الآن
محليات
08:42
سي إن إن: إدارة ترامب تُبلغ قيادة الكونغرس بعملية اعتقال مادورو
عربي و دولي
08:16
آخر مقابلة للرئيس الفنزويلي مادورو قبل إعتقاله (فيديو)
محليات
07:45
الحدث - جو معكرون - الحلقة الكاملة
اخترنا لك
آخر مقابلة للرئيس الفنزويلي مادورو قبل إعتقاله (فيديو)
08:16
نائب وزير الخارجية الأمريكي: مادورو سيمثل أخيرا أمام العدالة على جرائمه
05:26
نائبة الرئيس الفنزويلي: نطالب بإثبات أن مادورو وزوجته على قيد الحياة
05:07
نائبة الرئيس الفنزويلي: لا نعلم مكان مادورو وزوجته
05:06
سي بي إس نيوز: قوات دلتا هي التي اعتقلت مادورو
04:57
بعد ضربات فنزويلا.. ترامب يعلن إعتقال مادورو
04:39
زوارنا يقرؤون الآن
2025-11-21
بالفيديو: وصول "رئاسي عسكري" إلى قلب الجنوب!
2025-12-26
لأصحاب الودائع دون الـ 100 ألف دولار.. سلام: ستحصلون عليها كاملة!
2025-12-14
فيديو - شماريخ تُشعل تحضيرات فينورد للديربي
2025-12-30
سهرة استثنائية ليلة رأس السنة على الجديد مع الشامي ونخبة من النجوم
2026-01-02
شمخاني يرد على ترامب: أي يد تتدخل بذريعة أمن إيران ستُقطع قبل أن تصل
2025-08-01
محامي شيرين عبد الوهاب يكشف مفاجأة عن بلاغها ضد حسام حبيب
بالفيديو
بالفيديو
13:28
مقدمة النشرة المسائية 02-01-2026
2026-01-01
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2026 عن الشامي : محسود
2026-01-01
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ اليسا في عام 2026 : سنرى الدمعة في عينيها
2026-01-01
مقدمة النشرة المسائية 01-01-2026
2025-12-31
مقدمة النشرة المسائية 31-12-2025
2025-12-31
خلي عينك عالجديد وقول «الجديد» مش «الو» حتى تختم 2025 بجوائز مميزة وكاش💸
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
11:19
بعد واقعة "العارية".. قوى الأمن تكشف هوية "الفاعل"!
محليات
11:19
بعد واقعة "العارية".. قوى الأمن تكشف هوية "الفاعل"!
محليات
09:41
بعد "رقصة العري".. إدارة المطعم توضح!
محليات
09:41
بعد "رقصة العري".. إدارة المطعم توضح!
محليات
08:55
حول "أبو عمر".. بيان توضيحي من بهية الحريري
محليات
08:55
حول "أبو عمر".. بيان توضيحي من بهية الحريري
خاص الجديد
13:14
دون حرب كبرى.. لبنان أمام فرصة التفاوض!
خاص الجديد
13:14
دون حرب كبرى.. لبنان أمام فرصة التفاوض!
محليات
09:12
"يُمنع بيع الدراجة الآلية قبل تسجيلها".. قرار جديد لوزير الداخلية!
محليات
09:12
"يُمنع بيع الدراجة الآلية قبل تسجيلها".. قرار جديد لوزير الداخلية!
محليات
11:29
"عن فلول الأسد".. نائب يُعلّق!
محليات
11:29
"عن فلول الأسد".. نائب يُعلّق!
