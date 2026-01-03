بعد ضربات فنزويلا.. ترامب يعلن إعتقال مادورو

وقال في منشور على منصة "تروث سوشيل": "تمّ اعتقال وزوجته ونقلهما خارج البلاد".وأضاف الرئيس الأميركي: "تمّت هذه العملية بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون ".