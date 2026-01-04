على ارتفاع 40 ألف قدم… إنذار دولي يربك رحلة بيروت – باريس

وكانت الرحلة رقم AF565، من طراز إيرباص A330-200، قد أقلعت من مطار بيروت رفيق الحريري الدولي
عند الساعة 17:29 بتوقيت شرق أوروبا
، متأخرة نحو 30 دقيقة عن موعدها المقرر وأثناء تحليقها على ارتفاع 40 ألف قدم فوق جنوب ألمانيا، فعّل طاقم الطائرة رمز الطوارئ
الدولي Squawk 7700 ، ما يشير إلى حالة
طوارئ عامة.
وعقب إعلان الطوارئ، بدأت الطائرة، المسجلة تحت الرقم F-GZCM، بالهبوط السريع، حيث منحتها مراقبة الحركة الجوية أولوية فورية ووجّهتها للهبوط في مطار قريب من مدينة ميونيخ.
ولم تصدر شركة الخطوط الجوية الفرنسية
حتى الآن بيانًا رسميًّا يوضح طبيعة حالة الطوارئ، سواء كانت فنية أو طبية أو أمنية
، إلا أن تفعيل الرمز 7700 يتيح للطيار أولوية مطلقة على باقي الرحلات في المجال الجوي ذاته.
وكان من المقرر أن تصل الرحلة إلى مطار باريس
شارل ديغول عند الساعة 7:50 مساءً بالتوقيت المحلي. ودعت الشركة الركاب وذويهم إلى متابعة تطبيق الخطوط الجوية الفرنسية أو مواقع تتبع الرحلات الرسمية للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بحالة الطائرة وموعد الوصول.