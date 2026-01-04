على ارتفاع 40 ألف قدم… إنذار دولي يربك رحلة بيروت – باريس

أفاد موقع AIRLIVE أن رحلة تابعة للخطوط الجوية ، كانت متجهة من ، أعلنت طوارئ أثناء عبورها الأجواء ، ما اضطرها إلى تغيير مسارها مساء الأحد.

وكانت الرحلة رقم AF565، من طراز إيرباص A330-200، قد أقلعت من عند الساعة 17:29 بتوقيت شرق ، متأخرة نحو 30 دقيقة عن موعدها المقرر وأثناء تحليقها على ارتفاع 40 ألف قدم فوق جنوب ألمانيا، فعّل طاقم الطائرة رمز الدولي Squawk 7700 ، ما يشير إلى طوارئ عامة.

وعقب إعلان الطوارئ، بدأت الطائرة، المسجلة تحت الرقم F-GZCM، بالهبوط السريع، حيث منحتها مراقبة الحركة الجوية أولوية فورية ووجّهتها للهبوط في مطار قريب من مدينة ميونيخ.

ولم تصدر شركة الخطوط الجوية حتى الآن بيانًا رسميًّا يوضح طبيعة حالة الطوارئ، سواء كانت فنية أو طبية أو ، إلا أن تفعيل الرمز 7700 يتيح للطيار أولوية مطلقة على باقي الرحلات في المجال الجوي ذاته.

وكان من المقرر أن تصل الرحلة إلى مطار شارل ديغول عند الساعة 7:50 مساءً بالتوقيت المحلي. ودعت الشركة الركاب وذويهم إلى متابعة تطبيق الخطوط الجوية الفرنسية أو مواقع تتبع الرحلات الرسمية للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بحالة الطائرة وموعد الوصول.